هونج تشي H7 أفخم سيارة صينية تظهر تحديثاتها بوضوح

الخليج ٣٦٥ نت – هذه هي أول نظرة لنا على سيارة هونج تشي H7 الجديدة كلياً، وهي سيدان فاخرة تعد منافسة متميزة متوسطة الحجم لبي ام دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس بنز إي كلاس، على الرغم من أنها أكبر من كليهما بطول 5.1 متر، وقد كشفت سلسلة من الصور التشويقية التي نشرتها الشركة الصينية لمحة عن السيارة، ولكنها الآن ظهرت دون أي تمويه على العديد من المنتديات الصينية.

تتوفر السيدان الفاخرة بطلاء بلونين مثل بنتلي مولسان، حيث حصل النصف العلوي على طلاء ذهبي وردي، والنصف السفلي أسود، وأول ما لفت انتباهنا في السيارة هو المصابيح الأمامية LED الصغيرة مقارنة بمصابيح LED النهارية، كما يمكننا رؤية مصابيح ضباب وشبك أمامي ضخم مماثل في الحجم والأناقة لشبك رولز رويس فانتوم.

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وفي الخلف، كشفت الصور التشويقية أن نافذة السيارة الخلفية ستمتد إلى نهايتها الخلفية، كما ستحصل على مصابيح خلفية LED متصلة بشريط إضاءة واحد، وتكشف الصور التشويقية أنها تشبه تصميم كاديلاك XTS إلى حد ما.

وتشير وسائل الإعلام الصينية أن هونج تشي H7 ستستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر أو محرك أقوى V6، وكلا المحركين محدثين لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، وستشمل التحسينات الميكانيكية الأخرى نظام تعليق جديد يمنح السيدان تجربة قيادة رائعة لمنافسة نظيراتها الألمانية.

في النهاية، من المتوقع أن تنكشف هونج تشي H7 رسمياً خلال الشهرين المقبلين، قبل أن تدخل في الإنتاج وتباع في الصين في ربيع عام 2020.