“بالفيديو” مالكو السيارات الكهربائية يغلقون محطة وقود في مظاهرة احتجاجية

الخليج ٣٦٥ نت – قام بعض سائقي سيارات تيسلا وبعض السيارات الكهربائية الأخرى بحجب محطة وقود في كرواتيا وذلك في احتجاج نظمه نادي مالكي سيارات تيسلا غير الرسمي ضد عدم اتخاذ إجراءات لمنع سائقي السيارات التقليدية من حجب محطات شحن السيارات الكهربائية.

يذكر أنه في بعض الأحيان يقوم سائقي السيارات التقليدية بذلك بالخطأ أو لأنهم لا يهتمون، في حين أنه في احيان أخرى، يفعلون ذلك عن قصد لإزعاج أصحاب السيارات الكهربائية لأنهم يعتبرونهم أعداء لهم!

ولحل هذه المشكلة، بدأت بعض الدول بالعمل لحل هذه المشكلة مثل إعطاء مخالفات لمن يقفون في محطات الشحن دون شحن سياراتهم، وفي ألمانيا سوف يسحبون سيارتك إذا حجبت محطة شحن، ولكن في أماكن أخرى لا توجد لوائح لمنع سوء استخدام محطات الشحن حتى الآن، لذا في كرواتيا، قام أصحاب سيارات تيسلا بمظاهرة الاحتجاج سالفة الذكر.

في النهاية، ما هو الحل الأمثل برأيكم لهذه المشكلة؟ يمكنكم مشاهدة مقطع فيديو للاحتجاج الذي تم تنظيمه في كرواتيا في فيديو أسفل المقال.