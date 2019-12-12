“بالصور” رولزرويس فانتوم خاصة مزينة داخليتها بـ 1 مليون تطريزة!

الخليج ٣٦٥ نت – نظراً لكون المال أقل ما يقلقه، فقد قام رجل أعمال سويدي بالتواصل مع فريق تخصيص رولزرويس لإضفاء طابع شخصي على التصميم الداخلي لسيارة فانتوم الخاصة به.

تحتوي لوحة القيادة وألواح الأبواب على زهور بتصميم فريد من نوعه، وتم اختيار أنواع الزهور بعناية، حيث أن زوجته وطفلين من أطفاله الأربعة يحصلون على أسماء زهور، وتم تطريزها باستخدام 1 مليون غرزة، وتم أخذ الإلهام من حديقة الزهور بمقر الشركة في جودوود، وهي المكان الوحيد في العالم الذي تنمو فيه زهرة فانتوم.

Advertisements

قال الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس، تورستين مولر: “لقد حقق حرفيونا الاستثنائيون في رولز رويس من خلال هذه السيارة شيء لا يمكن وصفه إلا بالسامية، لقد عمل عليها فريق تخصيص رولز رويس الأفضل في العالم، عندما أنظر إلى إبداعاتهم مثل هذه السيارة، أشعر بالفخر أن هذه المهارات لا يمكن تكرارها بأي مكان في العالم”.

بالإضافة إلى الأزهار، تحتوي فانتوم على فراشات أدونيس بلو أيضاً، في حين أن أحد أطفاله كان مسؤولاً عن اختيار الطلاء الخارجي، ويظهر صدى التصميم المميز على الجنوط والتي تتميز بتصميم مخروطي فريد.