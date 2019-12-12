نجوم التنس متحمسون لصنع التاريخ عشية افتتاح بطولة كأس الدرعية للتنس

الخليج ٣٦٥ نت – عبّر لاعبو التنس المشاركون ببطولة كأس الدرعية للتنس والمقدمة من شركة أرامكو السعودية، عن سعادتهم اثناء إقامة القرعة الخاصة بجدول المباريات، حيث تمّت القرعة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وأعرب اللاعبون العشرة عن ثقتهم بترتيبات البطولة وكذلك عن سعادتهم برؤية “ميدان الدرعية بهذا الجمال!”.

ديفيد جوفين

“سأبذل اقصى جهدي لأبقى في جولات البطولة لأطول فترة ممكنة. المنافسين في البطولة هم من أفضل اللاعبين في العالم، لذا ستكون المنافسة قوية للجميع. تدربت بجد قبل مجيئي إلى هنا، مارست الكثير من التدريبات البدنية ولعب التنس. والآن انا مستعد للمنافسة!

الطقس مثالي، واستمتعت كثيراً هنا اليوم. من الممتع والجميل اكتشاف ثقافة أخرى وبلد مختلف بالنسبة لي. لم آتي إلى هنا من قبل، وكوني جزءًا من هذا الحدث هو أمر رائع حقاً!

أعتقد أنها المرة الأولى التي يتواجد فيها لاعبو تنس محترفون في المملكة لمثل هذا الحدث. وانا سعيدٌ جدًا لوجودي هنا في هذا الميدان الرائع المعد لهذه البطولة.

زرت سفارة بلجيكا في المملكة. كان شعوراً جميلاً ان اقابل بعض الأشخاص البلجيكيين هنا في الرياض”.

دانييل ميدفيديف

“جميع اللاعبين قويون والمنافسة ستكون صعبة. لا أشعر بأي ضغط، لكنني متحمس جداً لوجودي هنا، أتطلع حقًا إلى الغد لبدء المنافسة.

أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة ولحظات مميزة. ستكون تجربة جديدة ومثيرة حقًا هنا: بدأت بإجراء القرعة، تجربة الثوب العربي السعودي، وكل شيء آخر، لقد أحببت كل ذلك هنا!

أرى ان الأمور تتغير هنا في المملكة العربية السعودية وهذه البطولة تشهد بذلك، من الرائع ان أشارك في النسخة الأولى لهذه البطولة، وايضاً لأكون جزءًا من هذا التغيير.

لعبت ضد ستروف مؤخراً في مدينة سينسيناتي في الولايات المتحدة الامريكية، اعتقد ان ادائي كان جيداً جداً، ستروف لاعب موهوب جداً، واتطلع بشوق الى لقائه مرة أخرى في المباراة الأولى لي في بطولة الدرعية للتنس”.

جون إيسنر

Advertisements

أحببت المكان حقًا هنا، الطقس والأجواء رائعة، ولدينا أثواب سعودية مميزة!

التنظيم المحلي لهذه البطولة احترافي حقاً، بدءاً من الاستقبال والترحيب الحار، إلى كل شيء بعده.

نشعر جميعاً بالراحة هنا، الملعب والمدرجات جميلة للغاية، لا أعتقد أنه يمكنني أن اطلب أفضل من هذا للبطولة. جميع اللاعبين سعداء لوجودهم هنا والمشاركة في هذه البطولة. قمت باستعدادات جيدة، لكنني أعتقد أن المنافسة ستكون صعبة للغاية، ذلك لأن الجميع استعدوا وتدربوا بشدة”.

فابيو فونيني

لقد وصلت أمس، وهذه المرة هي الأولى لي في الرياض، تدربت جيداً قبل مجيئي، ويبدو كل شيء هنا جميلاً جدًا ويسير على ما يرام. أتطلع للعب أمام الجماهير السعودية هنا، ولا شك ان التشكيلة والقرعة ستخلق منافسة صعبة للغاية.

ستان فافرينكا

إن الملعب رائع، لقد قمت بالتمارين اليوم صباحاً، من الصعب جدا المقارنة مع الملاعب الأخرى علينا أن ننتظر ليوم غد، لكن ميدان الدرعية رائع، لقد قمت بزيارة الدرعية منذ شهر تقريباً ولم يكن ميدان الدرعية موجود، إنه أمر رائع أن تستطيع بناء كل هذا في مدة زمنية قصيرة.

جيل مونفيلس

لقد قررت أن أشارك في هذه البطولة لأننا نكتب التاريخ كما السعودية تكتب تاريخ الرياضة في المنطقة، أظن أن هذا الكأس سوف يلهم الجميع على ممارسة لعبة التنس وأنا متأكد ان الجمهور سيستمتع بهذه البطولة حيث انه يشاهد لاعبي تنس من الأفضل على صعيد اللعبة عالمياً، سوف تكون المباريات صعبة جداً ولا اعلم من سيفوز.

ميدان الدرعية كبير جدا ومميز، وانا متشوق جداً للعب هنا والتفاعل مع الجمهور، ستان وأنا أصدقاء مقربون جداً وستكون المباراة حماسية جداً.

جان-لينارد ستراف

أنا جد مندهش بما رأيته في السعودية، كل اللذين قابلتهم ودودين جداً، وصلت يوم الأربعاء وقمت بحصص تمارين ممتازة، القرعة لم ترحمني، دانيل لا عب تميز في النصف الثاني من السنة وستكون المباراة صعبة، كل لاعب موجود هو من الأفضل، لذلك كل المباريات صعبة ومن الجميل جدا زيارة بلد جميل.