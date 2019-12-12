شفروليه تاهو وسوبربان 2021 الجديدتين كلياً “المواصفات والتفاصيل الكاملة”

تطوير السيارتين بشكل جذري لتعزيز قدرتهما الرائدة عالميًا في مجال نقل الركاب والبضائع

من بين السيارات الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدام كاملة الحجم

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شفروليه حقبة جديدة في عالم السيارات المخصصة لنقل الركاب والبضائع مع تقديم السيارتين الرائدتين في فئتهما، تاهو وسوبربان 2021 الجديدتين كلياً. وقد تم إعادة تصميم هاتين السيارتين بما يتيح لهما تصدر مشهد سيارات الدفع الرباعي العائلية متعددة الاستخدامات مع أكبر مساحة داخلية مقارنة بأي سيارة أخرى من هذه الفئة، إلى جانب تزويدهما بتقنيات وميزات حصرية غير مسبوقة، وأفضل ديناميكيات القيادة في هذه الفئة من السيارات العائلية كاملة الحجم.

وفي تعليق له، قال باري إنجل، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس جنرال موتورز أمريكا الشمالية: “لا توجد سيارة أخرى في العالم حققت ما حققته كل من تاهو وسوبربان، حيث لعبت هاتان السيارتان العديد من أدوار البطولة في أفلام هوليوودية، وتم استخدامها كوسيلة نقل لشخصيات عسكرية وقادة من مختلف أصقاع العالم، كما ساعدت في توفير لحظات عائلية لا تنسى. وقد أصغينا بعناية لما يحبه الناس في سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات الرائدة هذه، وقمنا بتحسينها، من خلال توفير مساحة أكبر للركاب وحيز تخزين أكبر، وإدخال المزيد من التقنيات لتقديم تجربة قيادة لا تضاهى”.

واستطاعت شفروليه تحقيق ذلك من خلال عملية تطوير شاملة لهاتين السيارتين، تضمنت الجمع بين أقوى المزايا البنيوية التي توفرها شاحناتها الجديدة كاملة الحجم، مع أنظمة جديدة كليًا تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المعاصرة لسائقي وركاب سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات. وأدت هذه التغييرات إلى توفير:

مساحة داخلية رائدة في فئتها: حيز تخزين أكبر بنسبة 66٪ خلف صف المقاعد الثالث في سيارة تاهو، وبنسبة 19٪ خلف صف المقاعد الأول لسيارة سوبربان، هو الأفضل في فئته في كلتا السيارتين. مساحة أكبر بمعدل 254 ملم لركاب صف المقاعد الثالث في سيارة تاهو.



تحسين كبير في ديناميكيات القيادة: نظام التعليق الأكثر تطوراً في هذه الفئة، مع تعليق خلفي مستقل مقترن بنظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، وتعليق هوائي تكيفي هو الأول من نوعه في هذه الفئة من السيارات. يوفر نظام التعليق الهوائي التكيفي موازنة للحمولة في جميع الزوايا الأربع للسيارة، ويقوم بتعديل ارتفاع الركوب بما يصل إلى أربع بوصات.



مقصورة داخلية جديدة كليًا خاصة بسيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات توفر حتى خمس شاشات: شاشة لمس ملونة قطرية مركزية قياسية مقاس 8 بوصات، وشاشة لمس ملونة قطرية مركزية مقاس 10 بوصات في طرازات LT والطرازات الأرقى، وهي الشاشة الأكبر في فئتها. لوحة عدادات قطرية متوفرة مقاس 8 بوصات. شاشة عرض رأسية متوفرة مقاس 15 بوصة، غير موجودة في أي سيارة منافسة. شاشات LCD ثنائية للمقعد الخلفي متوفرة قياس 12.6 بوصة، وهي جزء من نظام وسائط المقعد الخلفي الأكثر تطوراً في هذه الفئة.



ميزات سلامة ورؤية تصل بمجموعها إلى 30 ميزة، أبرزها: نظام فرملة الطوارئ التلقائية (قياسية في طرازات LT والطرازات الأرقى) وميزات جديدة مثل نظام الرؤية المحيطية، ونظام تنبيه المشاة الخلفي.

تقنيات لتحسين الأداء والكفاءة، تتضمن: محركات V-8 محدّثة مزودة بنظام الإدارة الديناميكية للوقود، ويتوفر محرك سعة 6.2 لتر ينتج قوة 420 حصانًا، وهي أفضل قدرة حصانية في فئته. ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي بـ 10 سرعات لجميع المحركات، مع نظام إلكتروني لنقل الحركة بكبسة زر.



وفي هذه المناسبة، قال تيم هيريك، نائب الرئيس لبرامج المنتجات العالمية: “مع زيادة عدد سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في السوق، أدركنا أن تاهو وسوبربان الجديدتان كلياً ينبغي عليهما الارتقاء إلى مستوى أعلى بكثير من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك قمنا بتعديل هاتين السيارتين لتقديم تقنيات وميزات جديدة كلياً، وتجربة قيادة أفضل، ومواصلة إرثهما في التنوع والقدرات التي اكتسبت ثقة أجيال عديدة”.

سيارات دفع رباعي فائقة مبنية على هيكل جديد كلياً

بدأت التغييرات في تاهو وسوبربان الجديدتين كلياً مع هندسة جديدة أساسها تعليق خلفي مستقل وقاعدة عجلات أطول. وتضمنت البنية الجديدة تحسينات عبر مجموعة من الأسس الرئيسية معًا، مثل: حيز الركاب، وحيز الحمولة، وديناميكيات القيادة، ونسب التصميم الخارجي.

وتتيح التغييرات البنيوية هذه في سيارتي تاهو وسوبربان تحسينات أساسية تلبي متطلبات سائقي سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات كاملة الحجم، مثل:

توفر قاعدة العجلات الأطول وأنظمة الهيكل الجديدة مزيدًا من السلاسة في تجربة الركوب، خاصة على الطرق غير المستوية والأسطح غير المعبدة، مع تحسين قدرة التحكم بالسيارة.

قام مهندسو شفروليه بخفض أرضية التحميل بشكل كبير، مما يوفر وضعية جلوس طبيعية أكثر لركاب المقاعد الخلفية، ويزيد من مساحة صف المقاعد الثالث بشكل كبير بنحو 254 مم، فضلًا عن توفير حيز حمولة أكبر.

تاهو الجديدة تعزز صدارتها مع حيز حمولة أكبر بنحو 66%

تهيمن سيارة تاهو على 25% من مبيعات سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، وهي بذلك الأكثر مبيعًا في أمريكا ضمن فئتها، وسوف يعزز الجيل الخامس من سيارة تاهو، المعاد تصميمه لطراز عام 2021 المساحة القابلة للاستخدام من قبل العملاء في هذه السيارة الرائدة. وسوف توفر هذه السيارة، بما تتمتع به من قاعدة عجلات أطول بـ ِ125 ملم وزيادة إجمالية في طولها بِـ 169 ملم مقارنةً بالطراز الحالي، مساحة أكبر لركاب صف المقاعد الثالث بنسبة 40٪، وحيز حمولة أكبر بنسبة 66٪ خلف صف المقاعد الثالث. وتم تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في المساحة بطريقة عالية الكفاءة، إذ أن الزيادة الإجمالية في طول السيارة تقل عن 4٪، في حين زاد الحد الأقصى لحيز الحمولة بنسبة 30٪.

وتوفر تاهو 2021 حيز حمولة أكبر بنسبة 25٪ خلف صف المقاعد الثالث مقارنة بسيارة إكسبيديشن 2020 (591 لتر)، بينما تتفوق سيارة سوبربان 2021 بحيز حمولة أكبر بنسبة 15٪ مقارنة مع النسخة الأطول، إكسبيديشن ماكس 2020 (1019 لتر)

تاهو 2020 تاهو 2021 التغيير

قاعدة العجلات 2946 ملم 3071 ملم +125 ملم الطول الإجمالي 5181 ملم 5351 ملم +170 ملم حيّز الأرجل – الصف الثاني 990 ملم 1068 ملم +78 ملم حيّز الأرجل – الصف الثالث 629 ملم 886 ملم +256 ملم حيّز الحمولة خلف الصف الثالث 433 لتر 722 لتر 289 لتر حيّز الحمولة الاقصى 2681 لتر 3479 لتر 798 لتر

سوبربان: سيارة أسطورية تعزز مكانتها مع مساحة داخلية أكبر

مع 85 عامًا من الإنتاج المتواصل، وهي أطول فترة على الإطلاق تعيشها سيارة في التاريخ حتى الآن، أرست سيارة سوبربان أسس هذه الفئة من السيارات وحافظت على مكانتها كشريكٍ موثوق للعملاء الذين يحتاجون أقصى مساحة للركاب وحيز للحمولة. وتساهم زيادة طول قاعدة عجلات سوبربان الجديدة بمقدار 105 ملم وأرضية الشحن الأكثر انخفاضًا في زيادة حيز الركاب والحمولة مقارنة بأي سيارة أخرى من هذه الفئة. وتوفر هذه السيارة مساحة أكبر لركاب صفي المقاعد الثاني والثالث، فضلًا عن زيادة في الحد الأقصى لحيز الحمولة بنسبة 19٪، بينما يزيد الطول الإجمالي لها بأقل من 1٪ فقط.

سوبربان 2020 سوبربان 2021 التغيير

قاعدة العجلات 3302 ملم 3407 ملم +105 ملم الطول الإجمالي 5699 ملم 5732 ملم +33 ملم حيّز الأرجل – الصف الثاني 1008 ملم 1068 ملم +55 ملم حيّز الأرجل – الصف الثالث 876 ملم 933 ملم +56 ملم حيّز الحمولة خلف الصف الثالث 1112 لتر 1164 لتر 52 لتر حيّز الحمولة الاقصى 3446 لتر 4097 لتر 651 لتر

ولأول مرة في تاريخ هاتين السيارتين، يمكن تحريك مقاعد الصف الثاني في تاهو وسوبربان وتعديلها بنحو 254 ملم إلى الأمام أو الخلف. كما يمكن طي صفي المقاعد الثاني والثالث بسهولة أكبر، وباتت أرضية التحميل الآن أكثر تسطحًا وانخفاضًا مقارنة بالطرازات السابقة، مما يحسن من سهولة التحميل والتفريغ. كما أصبح حجم الأبواب الخلفية لسيارة تاهو أكبر أيضًا من خلال زيادة طول قاعدة العجلات.

أداء مذهل لا ينطوي على أي مساومة

تم تزويد تاهو وسوبربان 2021 بمحركات V-8 الأكثر تطورًا في تاريخ شفروليه، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بـ10 سرعات مع نظام نقل الحركة إلكتروني.

وتم تقدير القوة التي ينتجها محرك V-8 بسعة 5.3 لتر، القياسي في طرازات LS وLT وZ71 وPremier، بـِ 355 حصاناً. وتتميز كلا السيارتين بتقنية الإدارة الديناميكية للوقود، التي تعد الأولى من نوعها في صناعة السيارات، وتوفر هذه التقنية أكثر من 12 نمطًا لإلغاء تنشيط الأسطوانات بما يعزز كفاءة المحرك في العديد من ظروف القيادة، بما في ذلك أثناء سحب مقطورة. وتتميز هذه المحركات أيضًا بتقنية التشغيل/الإيقاف التلقائي، والحقن المباشر للوقود وتوقيت الصمام المتغير، والتي تساهم جميعها في تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة.

نظام التعليق الأكثر تقدمًا في هذه الفئة

في سبيل تحسين تجربة القيادة، طور مهندسو تاهو وسوبربان 2021 هيكلًا جديدًا صلبًا من الفولاذ لدمج الامتدادات الجديدة لقاعدة العجلات ونظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات. كما ستتوفر بعض طرازات هاتين السيارتين بنظام التعليق الهوائي التكيفي ونظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، والذي لا يوجد في أي سيارة منافسة، لتوفير قدرة تحكم أكبر بجسم السيارة.

وأضاف هيريك: “أعتقد أن الأكثر إثارة للإعجاب في تاهو وسوبربان الجديدتين كليًا هو المستوى المتقدم لقدرة التعامل معهما وقيادتهما. فعلى الرغم من حجمهما الكبير، إلا أنهما توفران قدرة قيادة وتحكم مذهلة واستجابة غير مسبوقة تبعث على الثقة، وتغير مفهوم تجربة قيادة سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم.”

ويعمل نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات على الارتقاء بديناميكيات القيادة في تاهو وسوبربان بشكل جوهري، إذ يتيح لكل عجلة خلفية التعامل مع ظروف الطريق بشكل منفصل، لتحسين جودة تجربة الركوب بشكل كبير، وتوفير استجابة للتوجيه وقدرة تحكم كاملة للسائق مقارنة بنظام التعليق السابق ذو المحور الحي.

ويوفر نظام التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات الجديد في تاهو وسوبربان، والذي يتكون من ثلاثة أذرع جانبية وذراع طولية كبيرة ونوابض لولبية وقضيب موازنة متين، تطوراً في تجربة الركوب وخصائص العزل التي توجد عادةً في المركبات الأصغر حجمًا، إلا أنه تم تعديلها لتلبية متطلبات القدرات الكبيرة لسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم.

كما يتوفر نظام التعليق الهوائي التكيفي في طرازي Z71 وPremier، وقدم هذا النظام ضبطًا تلقائيًا لموازنة الحمولة وتعديل ارتفاع الركوب. ويمكن ضبط ارتفاع الركوب حتى 101 ملم. وأثناء القيادة على الطرق السريعة، يقوم هذا النظام تلقائيًا بخفض ارتفاع الركوب بمعدل 19 ملم لتحسين الديناميكا الهوائية وكفاءة استهلاك الوقود. كما تتيح الإعدادات التي يمكن للسائق اختيارها خفض التعليق بنسبة 50 ملم لتسهيل دخول ونزول الركاب عندما تكون السيارة متوقفة. ويمكن للسائق أيضًا رفع جسم السيارة لزيادة مستوى الخلوص الأرضي عند القيادة على طرق وعرة بنسبة 25 ملم بسرعات منخفضة في وضعية القيادة 4WD HI، و25 ملم إضافية عند القيادة بسرعات منخفضة في وضعية القيادة 4WD LO.

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تتميز سيارتي تاهو وسوبربان بواحدة من أكثر تقنيات الشاسيه تطوراً في مجال التحكم المغناطيسي بالقيادة، والتي تعد قياسية في طراز Z71 ومتوفرة في طراز Premier. وتعد هذه التقنية واحدة من أسرع أنظمة التخميد في صناعة السيارات، حيث تستخدم أجهزة استشعار تعمل بشكل مستمر لقراءة بيانات الطريق، وتقوم بتغيير معدل تخميد الصدمات بشكل فوري تقريبًا. وتتفاعل هذه التقنية بشكل أسرع بكثير من العملية التقليدية لامتصاص الصدمات، وتتيح بذلك تقليل الارتدادات وميلان جسم السيارة والاهتزازات التي يمكن أن تحدث في سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

وتستخدم هذه التقنية مخمدات صدمات مملوءة بسائل بوليمر ممزوج بجزيئات مغناطيسية صغيرة. وتقوم الشحنة الكهربائية المرسلة إلى السائل، بناء على قراءات أجهزة الاستشعار والتي تتم كل مللي ثانية، بتغيير موضع الجزيئات في السائل، مما ينعكس تغييرًا في مدى قوتها، الأمر الذي يؤدي إلى تتغير في معدل التخميد.

مجموعة واسعة من تقنيات السلامة القياسية والمتوفرة

تم توسيع ميزات السلامة وتنبيه السائق الأساسية في تاهو وسوبربان الجديدتين كلياً، مع إدخال نظام فرملة الطوارئ التلقائية1 القياسية في طرازات LT والطرازات الأرقى. وقد حددت دراسة حديثة أجراها معهد أبحاث النقل بجامعة ميشيغان مدى فعالية تقنيات التنبيه النشطة، حيث أظهرت انخفاضًا كبيرًا في حوادث السيارات المزودة بميزات أمان متقدمة، بما في ذلك تقليل حوادث الاصطدام بنسبة 21٪ من خلال تقنية تنبيه الاصطدام الأمامي.

وتتمتع تاهو وسوبربان بِـ 30 تقنية سلامة وتعزيز للرؤية، منها:

نظام تقييد واحتواء مع وسائد هوائية جانبية ونظام استشعار الركاب

كاميرا عالية الوضوح للرؤية الخلفية

نظام فرملة الطوارئ التلقائية

تنبيه الاصطدام الأمامي

مؤشر المسافة اللاحقة

الفرملة التلقائية الأمامية عند اكتشاف المشاة

مساعد الركن الخلفي

نظام التحكم التلقائي بالضوء الأمامي بتقنية الشعاع الذكي IntelliBeam

وتشمل تقنيات توعية السائق المتوفرة نظام الرؤية المحيطية الجديد، واكتشاف المشاة في الخلف، وتنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع تنبيه تغيير المسار، ونظام المساعدة للبقاء في حارة القيادة، ومساعد الركن الأمامي والخلفي، وشاشة العرض الرأسية.

قدرات اتصال وإعدادات غير مسبوقة

تتضمن المقصورتان الداخليتان الجديدتان كلياً في تاهو وسوبربان، شاشات عرض أكبر حجمًا، وخيارات اتصال أوسع ونظام وسائط للمقاعد الخلفية تم تصميمه لتعزيز راحة أفراد الأسرة خلال الرحلات الطويلة.

ويعد نظام شفروليه للمعلومات والترفيه العنصر الرئيسي في كلتا المقصورتين، وهو يتفوق على جميع الأنظمة المنافسة بشاشة لمس ملونة متوفرة قياس 10 بوصة. وتعد هذه الشاشة واحدة من إجمالي خمس شاشات متصلة وقابلة للتكوين في سيارات الدفع الرباعي الجديدة كلياً:

نظام شفروليه للمعلومات والترفيه مع شاشة لمس ملونة قياسية مقاس 8 بوصات، وشاشة لمس ملونة متوفرة مقاس 10 بوصات في طراز LT والطرازات الأرقى

لوحة عدادات ومعلومات ملونة وقابلة للتكوين قطرها 8 بوصات قياسية في طراز Premier. وشاشة مركز معلومات السائق ملونة قطرها 106 ملم قياسية في طرازات LS وLT وZ71

شاشة عرض رأسية مقاس 15 بوصة، غير موجودة في أي سيارة منافسة، وشاشة ملونة مقاس 3 × 7 بوصة متوفرة في طراز Premier

حزمة وسائط للمقاعد الخلفية متوفرة تتضمن شاشات LCD ثنائية مقاس 12.6 بوصة.

يعد نظام الوسائط الخاص بالمقاعد الخلفية الجديد في تاهو وسوبربان، الأكثر تطوراً وقدرة في فئة سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم. وفضلًا عن حجمها الذي يبلغ 12.6 بوصة، تم تثبيت الشاشات الخلفية لتوفر رؤية مثالية لكل من ركاب صفي المقاعد الثاني والثالث. وتوفر كل شاشة من هذه الشاشات قدرات اتصال مستقلة حتى يتمكن الركاب من مشاهدة محتوى مختلف على كل جانب. وإضافة إلى ذلك، يمكن لركاب المقاعد الخلفية مشاركة المحتوى من شاشة إلى أخرى، ومشاركة المحتوى من هاتف يعمل بنظام Android على إحدى تلك الشاشات، وإرسال نقاط توقف مهمة إلى نظام الملاحة، مثل مطاعم مقترحة أو مواقع للتوقف والراحة على شاشة المعلومات والترفيه المركزية.

كما تتمتع كل من تاهو وسوبربان الجديدتان بقدرات توافق مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، وعدة منافذ شحن USB، وقدرة شحن لاسكلي (مع خاصية تبريد الشاحن) في جميع الطرازات باستثناء طراز LS.

منصة رقمية للتقنيات العصرية والتحديات المستقبلية

تم تعزيز المستوى الرفيع من الميزات والتقنيات في تاهو وسوبربان من خلال منصة رقمية جديد كليًا. ويتمتع نظام الجيل المقبل هذا بقدرة معالجة بيانات أقوى بخمس مرات مقارنة بالنظام الموجود حاليًا. ولا يقتصر الأمر على تشغيل جميع التقنيات الجديدة في طراز العام 2021 من هاتين السيارتين بسرعة مذهلة، بل هو مصمم أيضًا لدعم مراقبة صحة وسلامة السيارة، ويتمتع بالقدرة على إجراء التحديثات عبر الهواء، مع نطاق ترددي واسع لإضافة تقنيات مستقبلية لم يتم تقديمها بعد.

وتتضمن المنصة الرقمية الجديدة قدرات حماية أمن إلكتروني رائدة في الصناعة، تم تصميمها للحفاظ على بيانات السيارة وركابها.

نسب أكبر وأكثر جرأة

ابتكر مصممو شاحنات شفروليه مظهرًا جديدًا تمامًا لكل من تاهو وسوبربان، يتمتع بنسب أكبر وأكثر. ويقدم المصممون أربعة طرازات مميزة في تشكيلة عام 2021 من سيارات تاهو وسوبربان، مما يتيح للعملاء المزيد من الخيارات ويمكن المصممين من إضفاء لمسات تصميمية مميزة عبر مختلف سيارات هذه التشكيلة.

وتمتاز كل نسخة من هذه التصاميم بمظهر أكثر جرأة وديناميكية بفضل البنية الجديدة للسيارة.

وفي هذا السياق، قال فيل زاك، الرئيس التنفيذي للتصميم في شفروليه: “أتاحت لنا النسب الأطول في هاتين السيارتين إضافة المزيد من التفاصيل الخارجية الدقيقة. ويستند التصميم الرئيسي على التفاصيل التي ألفتها وأحبتها أجيال من مقتني تاهو وسوبربان، ويقدم لهم المزيد أيضًا، حيث تمتاز التصاميم الجديدة بأشكال تعكس ثقة أكبر وجرأة غير مسبوقة إلا أنها لا تزال مألوفة لدى محبي هاتين السيارتين، ولكن بتفاصيل ونسب أكبر من أي وقت مضى.”

وقد تم تصميم المقصورة الداخلية الجديدة بالكامل للاستفادة من المزايا التي توفرها الرحابة الرائدة في فئتها والتقنيات غير المسبوقة في هاتين السيارتين، مع توفير بيئة مثالية للرحلات الطويلة. وتمتاز هذه البيئة بأنها أكثر إضاءة وذلك بفضل المساحات الزجاجية الأكبر، بما في ذلك فتحة سقف بانورامية متوفرة، وتقنيات العرض الرائدة في فئتها، وتحسينات أكثر من خلال استخدام مواد فاخرة.

ومن أبرز المزايا الأخرى التي تميز تصاميم هاتين السيارتين:

مصابيح أمامية LED قياسية ومصابيح خلفية LED

فتحات نشطة في الشبك الأمامي تغلق في أوقات معينة خلال القيادة على الطرق السريعة لتعزيز الديناميكا الهوائية

عادم مزدوج في طراز Premier (مع محرك بنزين)

تسعة ألوان خارجية، منها ثلاثة ألوان جديدة: بيج معدني إمباير، ولون أحمر تشيري بومب تينت كوت، وأزرق معدني دارك مون (بعض خيارات الألوان هي خيارات متميزة)

عجلات قياسية مقاس 457 ملم في طرازات LS وLT، وعجلات ألومنيوم لامع مقاس 508 ملم في طراز Premier، وعجلات مقاس 20 بوصة مع إطارات لجميع التضاريس في طراز Z71

وتأتي تاهو وسوبربان الجديدتان كليًا بأربعة طرازات توفر للعملاء خيارات أكبر. ويمثل LS الطراز القياسي، بينما LT هو الطراز الأعلى في التشكيلة الأساسية، وتتوفر طرازات أخرى تتمتع بميزات إضافية ولمسات تصميمية مميزة، بما في ذلك:

Z71 : تعد حزمة Z71 الأسطورية التي تتمحور حول القيادة على الطرق الوعرة، قوة دافعة في مجال تصميم السيارتين الجديدتين، سواء على صعيد التصميم أو المعدات أو القدرات. وتتضمن حزمة Z71 الآن سمات بصرية وميزات أداء فريدة أكثر من أي وقت مضى. وتعكس الواجهة الأمامية في حزمة Z71 صلابة هذه السيارة وتتمتع بزاوية اقتراب أعلى تعزز قدراتها على الطرق الوعرة. وتأتي هذه الحزمة بنظام دفع رباعي قياسي يتضمن علبة نقل حركة بسرعتين، ونظام التحكم بهبوط المنحدرات، فضلًا عن عجلات مقاس 508 ملم وإطارات لجميع التضاريس، ولوح حماية سفلي أمامي وخطافات جر حمراء. وتتميز حزمة Z71 بلمسات تصميمية خارجية باللون الأسود والأسود الكروم.

Premier : يركز هذا الطراز على المعدات والتكنولوجيا المتميزة، ويتمتع بميزات إضافية مثل نظام التحكم المغناطيسي في القيادة، ونظام الملاحة، ولوحة عدادات مقاس 8 بوصات قابلة لإعادة الضبط، ونظام صوت فاخر Bose مع 10 مكبرات صوت، ومقاعد أمامية فردية مخرمة وذات تهوية يمكن تعديلها بـِ12 اتجاهًا، ونظام التحكم كهربائيًا بصفي المقاعد الخلفية، ومقود ذو تدفئة، ومقعد تنبيه السلامة، ونظام تنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع تنبيه تغيير المسار، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة على البقاء في حارة القيادة، ومساعد الركن الأمامي والخلفي، وعجلات مقاس 508 ملم.

وسوف تتوفر سيارتا تاهو وسوبربان الجديدتان كلياً للبيع في منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث من العام 2020.

2021 Chevrolet Suburban

2021 Chevrolet Suburban

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