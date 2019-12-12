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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شيفرولية تثير ضجة بسيارتها الجديدة "كورفيت سي8" 2020 والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
كورفيت سي8 2020
أثارت شركة شيفروليه ضجة كبيرة قبل أشهر قليلة عندما قدمت سيارتها الرياضية "كورفيت" المزودة بمحرك "زد آر" بقوة 900 حصان، الذي حصل على جائزة موقع "موتور تريند" المتخصص في السيارات، ومع ذلك كشف جون هينسي، مؤسس شركة تحديث السيارات هينسي بيرفورمنس، النقاب عن مشروع لتطوير محرك بقوة 1200 حصان للسيارة "كورفيت سي 8".
وأشار موقع "موتور تريند" إلى أن المشروع الجديد يعتمد على تطوير محرك "إل.تي2 في8 " المكون من مكابس مصنوعة من الألومنيوم مع قضبان من الصلب.
وذكر الموقع أن هينسي كان يشعر بالقلق من احتمال رفض جنرال موتورز التي تنتج السيارة "كورفيت" السماح له بتعديل كبير على المحرك "إل.تي2 في8"، رغم سعادته بالمشاركة في تطوير المحرك لزيادة قوته.
وتعتزم الشركة إضافة أجزاء من ألياف الكربون، ومنها أجنحة خلفية ضخمة، وشبكة أمامية جديدة، إلى جانب سقف مفتوح.
كما ستستخدم نظام مكابح أكبر من طراز "بريمبو" وعجلات جديدة ونظام تعليق "بنسكي" لضمان أفضل مستوى من الأداء. وستصنع مخارج العادم من الصلب المصقول خفيف الوزن، إذا طلب العميل.
وبالرغم من أن سعر السيارة لم يُكشف بعد، إلا أنها لن تكون رخيصة بالتأكيد، إذ تبيع "هينسي" الآن سيارة تعمل بمحرك بقوة 1000 حصان بـ 68 ألف دولار.
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