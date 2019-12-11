وكيل سانج يونج يكشف عن "تيفولي" 2020.. تعرف على الأسعار

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة عربيات للتجارة والتوزيع، وكيل علامة سانج يونج الكورية في مصر، عن موديل 2020 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات تيفولي، وذلك خلال مؤتمراً صحفياً أقيم بمقر الشركة بالقاهرة، بحضور أحمد أبوخف، رئيس مجلس إدارة شركة عربيات، وعدد من الموزعين، ورجال الصحافة والإعلام، وكريم عزت، مدير تسويق الشركة.

وشهدت السيارة تعديلاً في الهيكل الخارجي، والتجهيزات الداخلية، كما جاءت بأبعاد مختلفة عن النسخة السابقة، حيث قدمت بطول ٤٢٢٥ مم، عرض ١٨١٠ مم، مع ارتفاع ١٦١٣ مم و٢٦٠٠ مم قاعدة العجلات.

وتحمل السيارة بنفس محرك النسخة السابقة سعة ١٦٠٠ سى سى بقوة ١٢٨ حصان مع عزم أقصى ١٤٠ نيوتن متر عند ٤٦٠٠ لفة، ويرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ نقلات.

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وتأتي سانج يونج، بفئتين من التجهيزات، الأولى منها زودت بوسائل أمان تمثلت في وسادة هوائية للسائق، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، خاصية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD. هذه الفئة زودت بباقة من الكماليات تمثلت في عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مع

Normal-Sport-Comfort

USB

LED

LED

إمكانية التحكم من خلالها بأنظمة القيادة الثلاث «»، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً –بلوتوث، عجلات رياضية قياس 16 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية ذاتية التسخين، وكمبيوتر للرحلات، مخارج توصيل، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مصابيحخلفية. الفئة الأعلى تجهيزاً جهزت بالمرايا الجانبية الكهربائية، مفاتيح ذكية للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة تعمل باللمس، مصابيحأمامية، حساسات ركن خلفي، كاميرا للرؤية الخلفية، شاشة ٨ بوصة تعمل باللمس، وفتحة سقف، عجلات رياضية قياس ١٨ بوصة.

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من ٣٠٤ ألف و٩٠٠ جنيه، تصل إلي ٣٤٩ ألف و٩٠٠ جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً، مع ضمان ممتد حتى ه سنوات.