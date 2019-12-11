مرسيدس قررت تجميع جي كلاس في مصر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر مقربة في مرسيدس أنها ستعود إلى تجميع سياراتها في مصر بمطلع عام 2020، وذلك بعد إنهاء نزاع الشركة مع الحكومة المصرية مؤخراً.
ووفقاً للمصادر فإن الشركة قررت البدء بتجميع جي كلاس، وسيكون تجميع هذا الطراز بغرض التصدير إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي.
يذكر أن مرسيدس كانت قد أوقفت إنتاج مصانعها وتخارجت من السوق المصري، إثر نزاع بينها وبين الحكومة حول الأسعار الاسترشادية للجمارك علي عدد من الفئات التابعة.
وعقدت دايملر مالكة مرسيدس مؤتمراً صحفياً في يونيو 2019 بعد إنهاء النزاع مع الحكومة المصرية، أعلنت فيه عن نواياها بالعودة إلى تجميع سيارات مرسيدس في مصر، وتم التواصل مع عدد من المصنعين المحليين بالسوق المصري، لتصنيع المكون المحلي.
وأصدرت الشركة في وقت سابق بياناً صحفياً، قالت فيه: «باعتبارنا واحدة من الشركات الرائدة فى فئة السيارات الفاخرة، تؤكد مرسيدس- بنز إيجيبت التزامها تجاه السوق المحلي في المستقبل، بما في ذلك ضخ المزيد من الاستثمارات وتدريب القوى العاملة والتوسع في شبكة موزعينا المعتمدين على مستوى مصر”.
المصدر: Arab Finance
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