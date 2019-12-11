مرسيدس تكشف عن GLA 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس النقاب عن GLA 2021 الجديدة كلياً، وهي كروس أوفر صغيرة أطلقت الشركة جيلها الثاني للتنافس مع أودي Q2 وفورد فوكس اكتيف، في حين أن GLB الجديدة تهدف إلى منافسة أودي Q3 وبي ام دبليو X1.

وفقاً لمرسيدس، فإن GLA أصبحت أطول بأكثر من 10 سم، كما صارت أقصر وأوسع أيضاً، ورغم ذلك، لا تزال تبدو كهاشباك مدمجة مرفوعة، حيث يبلغ طول GLA الجديدة 4,410 مم وعرضها 1,834 مم، وارتفاعها 1,611 مم، وطول قاعدة عجلاتها 2,726 مم، وقد زاد طولها بمقدار 14 مم وعرضها بمقدار 30 مم، بينما نمت قاعدة عجلاتها بمقدار 30 مم، وبصرف النظر عن ذلك، فقد أصبحت السيارة أكثر اتساعاً من ذي قبل.

في الداخل، يمكن للعملاء اختيار نوعين مختلفين من شاشات العرض، إما شاشتان مقاس 7 بوصة، أو شاشتان مقاس 10.25 بوصة، مدعومة بنظام ترفيهي MBUX ، والذي يوفر مزايا عديدة مثل التحكم الصوتي وغير ذلك، كما تتضمن حزمة مساعدة السائق نظام التوجيه النشط ومساعد الحفاظ على المسار وغيرها الكثير، ومن بين المزايا الأخرى الجديدة وظيفة Car Wash مثل الموجودة في GLS، والتي يمكنها طي المرايا الخارجية والتأكد من أن النوافذ والسقف مغلق، لتجهيز السيارة للغسيل.

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وعلى الطريق، يمكن أن تستخدم GLA نظام الدفع الكلي 4MATIC إذا قرر المشتري ذلك، وبالنسبة لتشكيلة المحركات، فيمكن للمشترين في الولايات المتحدة إما اختيار GLA 250 أو GLA 250 4MATIC واللذان يعملان بمحرك بنزين سعة 2 لتر بأربع أسطوانات بقوة 221 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يمكن GLA 250 من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 8.6 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 209 كم/س، ثم هناك إصدار -AMG GLA 35، والذي يحصل على قوة 302 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، مما يجعلها قادرة على التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 5 ثوان.

وفي أوروبا، بصرف النظر عن إصدار AMG، فيمكن للمشترين أيضاً الحصول على طراز GLA 200 الأقل قوة، والذي يستمد قوته من محرك بنزين سعة 1.33 لتر بقوة 163 حصان و250 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتحتاج السيارة إلى 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س، ومواصفات محرك الديزل لم تصدر بعد.

في الختام، يذكر أن سيارة مرسيدس GLA 2021 الجديدة كلياً ستصل إلى صالات الوكلاء في صيف 2020.