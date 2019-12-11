سكودا رابيد 2020 تكشف عن نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سكودا رسمياً عن رابيد 2020 الجديدة كلياً، ونلقي نظرة تفصيلية عليها فيما يلي.

حصلت رابيد على تحديثات جذرية في التصميم مقارنة بالسابق، حيث تستوحي تصميمها من سكالا، إذ حازت على واجهة أمامية محدثة بشكر كبير، وفي الخلف حصلت على مشتت هواء صغير على الباب الخلفي وحروف “SKODA” محل شعار الشركة، وليس هناك الكثير لنقوله عن التصميم الجانبي، حيث يبدو أنه منقول من الجيل السابق.

يذكر أن سكودا كشفت عن صورة واحدة فقط لها، وسيتعين علينا الانتظار قليلاً للحصول على العرض الكامل لها، ولكن في بعض الصور المسربة تمكننا من أن نلقي نظرة خاطفة على المقصورة، حيث بدا أنها مستوحاة من كاروك وكودياك، حيث تتوفر بشاشة لمسية أعلى الكونسول الوسطي يحيط بها فتحات التهوية، وبشكل عام، لدى رابيد الجديدة تصميم مألوف في طرز سكودا الجديدة.

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ولم يكشف البيان الصحفي عن الكثير من المواصفات الفنية، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت رابيد 2020 ستحصل على منصة MQB A0 أم لا، ونحن نعلم أنها ستستمد قوتها من محرك بنزين سعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، وستباع سكودا الجديدة بتكييف هواء بشكل قياسي وعجلة قيادة مدفأة وزجاج أمامي مدفئ، في حين ستتوفر مستشعرات ركن السيارة الأمامية والخلفية بشكل اختياري.

يذكر أن الجيل الثاني من سكودا رابيد سيصل إلى السوق الروسي في الربع الأول من 2020، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها في الأسواق الأخرى حول العالم حتى الآن.