جينيسيس G70 فيس ليفت 2021 تظهر في تصميم تخيلي

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن ظهرت جينيسيس G70 فيس ليفت 2021 المحدثة في صور تجسسية مؤخراً، ها هي تظهر من جديد في صور تخيلية جديدة بتصميم فاخر يتحدى العلامات الألمانية.
وبالنظر إلى الصور، فإن G70 قد تحصل على تغييرات كبيرة، وعلى الرغم من أن الصور التجسسية كشفت عن مستوى عالٍ من التمويه، إلا أننا استطعنا رؤية أنها ستحصل على شبك أمامي جديد ألماسي، ومصابيح أمامية جديدة تشبه التي رأيناها في G90.
وفيما يتعلق بتوليد القوة، فيمكننا أن نتوقع أن تحصل على تشكيلة محركات محدثة، مثل محرك Turta III الجديد سعة 2.5 لتر بقوة 304 حصان ومحرك Lambda III بسعة 3.5 لتر بقوة 380 حصان، وسيتم إستخدام ناقل حركة جديد بثمان سرعات، بالإضافة إلى نظام ترفيهي محدث وأحدث مزايا الأمان.
وفي الختام، ما الذي تتوقعونه حول جينيسيس G70 فيس ليفت المحدثة؟ ترقبوا المزيد من التفاصيل قريباً.
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