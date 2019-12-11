لينك آند كو 05 هي أول SUV كوبيه من الصانع الصيني الفاخر

الخليج ٣٦٥ نت – بعد نشر عدد من الصور منخفضة الدقة لها في الشهر الماضي، ظهرت مجموعة من الصور الرسمية الجديدة لـ لينك آند كو 05 على الانترنت، وسيتم طرحها لأول مرة في الصين في النصف الأول من عام 2020، وهي النسخة الـ SUV كوبيه من طراز 01 الـ SUV وهو أول طرز العلامة التجارية، وسيتم إطلاقها جنباً إلى جنب مع أشقائها الكروس أوفر 01 و02 وكذلك 03 السيدان و04 الهاتشباك القادمة.

يتميز تصميم الواجهة الأمامية من الكروس أوفر بنفس الأنف العالي مثل موديلات لينك آند كو الأخرى، ما عدا تصميم المصابيح الأمامية، وفي الخلف يصبح التصميم أكثر إثارة للاهتمام، حيث توجد المصابيح الحادة الجديدة والأعمدة السميكة واللمسات السوداء ومشتت الهواء الصغير وأنابيب العوادم المزدوجة، وتُظهر هذه الصور الجديدة الكروس أوفر بألوان مختلفة وعدد قليل من تصاميم الجنوط المختلفة.

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ومثل طرز لينك آند كو الأخرى ستستخدم 05 منصة CMA من تطوير فولفو، وستستمد قوتها من محرك سعة 2 لتر مكهرب بقوة 251 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران يتم إرسالها لجميع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

وفيما يتعلق بالداخلية، فهي تختلف بشكل كبير عن 01 التي تستند عليها، حيث حصلت على تصميم داخلي جديد يحتوي على شاشة كبيرة للنظام الترفيهي وعجلة قيادة جديدة ومنافذ هواء مدمجة بشكل جيد في لوحة القيادة، وعلى الرغم من أن شركة صناعة السيارات المملوكة لشركة جيلي لديها خطط كبيرة لاقتحام الأسواق الأخرى، إلا أن سيارة 05 ستتاح بشكل حصري للسوق الصيني.