“بالصور” مقارنة بين داخليات شيفروليه تاهو وسوبربان 2021 مع سيلفرادو

الخليج ٣٦٥ نت – بعد العديد من الانتقادات التي حصلت عليها مقصورة شيفروليه سيلفرادو 2019، ها هي شيفروليه تتعلم الدرس حيث أعطت تاهو تصميم داخلي جديد كلياً أفضل بكثير من مقصورة البيك آب، حيث كانت الفكرة الرئيسية لشيفروليه هو صناعة مكان واسع ومريح للسائق والركاب، والآن على حد تعبيرهم، فقد تم تصميم المقصورة الداخلية الجديدة كلياً للاستفادة من المزايا والتقنيات الرائدة في فئتها.

مقارنة بمقصورة سيلفرادو HD 2020 في الصور، فإن تاهو 2021 حصلت على تغييرات رئيسية، حيث لم تعد الأزرار هي ما يملأ لوحة القيادة، وتم استبدالها بشاشة عائمة قياس 10 بوصة بشكل قياسي ولوحة تحكم HVAC أكثر عصرية، كما تم نقل زر بدء تشغيل المحرك إلى مكان أكثر تقليدية أسفل أجهزة القياس مباشرة.

مقصورة سيلفرادو HD 2020

مقصورة تاهو 2021

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وعند الحديث عن أجهزة القياس، فستوفرها شيفروليه رقمية بالكامل، إلى جانب شاشتي LCD بحجم 12.6 بوصة للراكبين في المقعد الخلفي، كما يختلف تصميم ناقل الحركة في تاهو بزر P و R و N و D أكثر أناقة، وغني عن القول أن اختيار المواد أصبح أجمل في تاهو الجديدة.

من جانبها قالت شيفروليه: “إن المقصورة أكثر إشراقاً بفضل المساحات الزجاجية الموسعة، بما في ذلك فتحة السقف البانورامية المتاحة، والمواد المتميزة”.