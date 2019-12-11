“بالصور” شاهد يخت فاخر يضم قاعة خاصة لاستعراض السيارات

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الخليج ٣٦٥ نت – أصبحت صناعة اليخوت الفاخرة من أبرز صناعات الشركات العالمية في الفترة الأخيرة، لجذبها فئة عريضة من رجال الأعمال وأثرياء العالم محبي المغامرات البحرية، لما تضمه من أحدث وسائل الترفية والراحة.
ولقد كشفت مؤخراً شركة جيل شميد Gill Schmid Design الأمريكية عن تصميم أحدث سوبر يخت لها، والذي قدمت به العديد من التجهيزات ووسائل الترفيه الاستثنائية، ومنها تزويد اليخت بقاعات خاصة لاستعراض السيارات الفاخرة التي يملكها صاحب اليخت.
وقالت الشركة أن السوبر يخت الفاخر الجديد والذي تم تسميته “هايبرد” ينتمي إلى فئة اليخوت الاستكشافية الضخمة التي تمنح صاحبها مغامرة بحرية لاتنسى حول العالم.
أما بالنسبة لمواصفات اليخت، فإنه يأتي بطول 80 متراً، وزود بهيكل من الحديد والألمنيوم، وتم طلائه باللونين الأبيض بدرجة البورسلين والفضي الميتال، كما يضم محرك يعمل بنظام دفع ديزل كهربائي.
ويضم سطح السوبر يخت الفاخر هايبرد عدة مناطق مميزة للترفيه، من بينها صالة كرة سلة، ومهبط للطائرات، صالة جيم، بالإضافة إلى تزيين كبائن اليخت السبعة الفاخرة بأحدث الأثاث الإيطالي الراقي والذي يتميز بألوان هادئة.
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