أبرز المؤشرات التي تدل على ضرورة تغيير إطار السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الإطارات من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنها تمثل جزءًا كبيرًا من سلامة وأمان السائق والسيارة، وتتعرض الإطارات مع مرور الوقت للتلف مما يستدعي تغييرها للحفاظ على أداء السيارة وثباتها إلى جانب تفادي استهلاك الوقود.

لذا سوف نستعرض لكم اليوم أبرز المؤشرات التي تدل على حاجة الإطارات للتغيير.

الانتفاخات (بيضة الإطار)



ظهور الانتفاخات على سطح الإطار الخارجي يشير إلى ضعف الإطار، وهو ما يهدد بانفجار الإطار بشكل مفاجئ أثناء القيادة في أي لحظة، لذا يجب في هذه الحالة تغيير اﻹطارات في أٌقرب وقت ممكن.

عمق سطح الإطار

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في المعتاد يبلغ ارتفاع سطح الإطار 1.6 ملم للأنواع التقليدية و 3.2 ملم في حالة استخدام إطارات مخصصة للقيادة في الأجواء الممطرة، لكن مع مرور الوقت تتآكل الخطوط والنقوش التي على سطح الإطار مما يقلص ارتفاعه وتصبح غير صالحة للسير، ويمكن معرفة ذلك باستخدام عملة معدنية وقياس الجزء الذي يهبط بين النقشات.

الاهتزازات



إذا كنت تقود السيارة على طريق مستو خال من النتوئات والمطبات، وتشعر بأن السيارة تهتز ولا تجد أى سبب لاهتزازها، فهذا يدل على أن الإطارات تعاني خللاً ما، ويفضل التوجه إلى فني متخصص لمعرفة سبب الخلل، حيث قد يعود إلى عدم توازن الإطارات أو لتعرض الإطارات للتلف.

التشققات



التشققات أو القطوع الواضحة على جوانب اﻹطارات تعني وجود تسرّب للهواء أو أنها توشك على الانفجار، وتنتج بسبب التغيرات المناخية، أو وقوف السيارة لفترة طويلة دون حركة، أو انخفاض ضغط الهواء بالإطارات لفترات طويلة.