تسريب صور كاديلاك اسكاليد 2021 قبل الكشف عنها

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الخليج ٣٦٥ نت – انكشفت سيارة كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً، حيث تسربت صورها قبل ظهورها الرسمي بأسابيع، ويشبه الجيل الرابع من اسكاليد سيارة تاهو الجديدة، ولكن مع واجهة أمامية مختلفة تماماً، وتتماشى الواجهة الأمامية والشبك الأمامي مع أحدث لغات التصميم في العلامة التجارية، والتي يتم استخدامها حالياً في XT6 و CT5 الجديدتين، حيث حصلت على لمسات كروم وفيرة تحيط بالشبك الأمامي وإطار النوافذ، وفي الخلف، على الرغم من عدم ظهورها في هذه الصور، إلا أنها ستحصل على مصابيح خلفية LED جديدة، وستكون مصابيح خلفية عمودية تجلب تصميماً أكثر دراماتيكية.
وفي حين أن البعض قد يصاب بخيبة أمل بسبب التشابه الكبير بين اسكاليد وتاهو، إلا أن التصميم الداخلي مختلف بشكل كبير، فعلى الرغم من أن لوحة القيادة والكونسول الوسطي في تاهو بسيطة للغاية، إلا أن اسكاليد مختلفة تماماً، فقد حصلت على لوحة قيادة تشبه المستخدمة في سيارة اسكالا الاختبارية، كما حصلت على شاشتين رقميتين، وغياب وحدة التحكم في المقود، واستبدالها بأزرار مميزة، كما تمتلك الكثير من الزخارف الخشبية والمعدنية، كما أن شاشة النظام الترفيهي وأجهزة القياس أكبر بكثير من ذي قبل.
الجدير بالذكر أنه يظهر أن كاديلاك قد أولت المزيد من الاهتمام في التصميم الداخلي الجديد مقارنة بالتصميم الخارجي، وقد يكون التصميم الخارجي التقليدي لكاديلاك اسكاليد 2021 تضحية لصالح شيء أكثر جرأة، لذا سنحتفظ بالحكم النهائي حتى يتم الكشف عنها رسمياً.
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