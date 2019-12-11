تعرف على أهم مواصفات كيا سول 2020 وما يميزها عن المنافسين

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت كروس أوفر كيا سول 2020 تحت المدمجة مؤخراً لدى وكالة كيا الجبر في المملكة كي تأتي مع تقنيات وتجهيزات مميزة للغاية تجعلها تتفوق على منافسيها مثل نيسان كيكس وجيب رينيجيد ومازدا CX-3، فدعونا نتعرف على أهم مواصفاتها وما يميزها عن منافسيها.

تتمتع كيا سول بتصميم صندوقي عصري، مع أضواء أمامية نحيلة أعلى الشبك الأمامي الأسود، إضافة إلى مصابيح نهارية بالمقدمة، بينما تبدو الخلفية مختلفة تماماً لتمتلك مصابيح ممتدة حتى الأعمدة الخلفية المصممة كي تظهر مثل أعمد الطائرات حاملة شعار السيارة، وهو ما يجعل تصميمها أنيق ومختلف تماماً عن كافة المنافسين يمكن تمييزها على الطرق بسهولة لتنفرد بذاتها.

أما المقصورة، فقد استوحت كيا تصميمها من الموسيقى عبر سلسلة من الأشكال والخامات التي تعكس الأصوات، ولهذا توجد إضاءة داخلية يمكن أن تتناغم مع مختلف أنواع الموسيقى التي يتم تشغيلها عبر النظام الصوتي، إضافة لوجود شحن لاسلكي، مكيف أوتوماتيكي، شاشة 10.25 إنش عالية الدقة اختيارية يمكن قسم التطبيقات عليها لجزئين مع دعم الرؤية الخلفية وإرشادات الركن، بجانب أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، والبلوتوث مع خيار لإضافة شاشة علوية 8 إنش ونظام Harman Kardon الصوتي الفاخر بقدرة 640 واط مع 10 سماعات ومضخم صوتي، وهو ما يجعل المقصورة بيئة ترفيه متكاملة بشكل متقدم أكثر من أغلب المنافسين قياسياً.

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لم تهمل كيا الأمان أبداً كذلك، حيث تتفوق على منافسهيا من حيث حصول سول على أعلى تقييمات السلامة من معهد IIHS الأمريكي الذي منحها تقييم “جيد” على الأقل في جميع اختبارات السلامة الخاصة بها كي تصبح ضمن قائمة طرازات حصلت على جائزة “اختيار السلامة الأعلى +”، والتي تشير لكونها واحدة من أفضل السيارات على الإطلاق بمستوى الأمان لهذا العام، حيث أنها تأتي بأنظمة أمان مختلفة تشمل نظام المساعدة في عدم الاصطدام الأمامي (FCA)/نظام عدم الاصطدام بالمشاة، نظام الحفاظ على مسار السيارة (LKA)، نظام، تغيير المسار (LCA)، نظام تحذير السائق (DAW)، نظام التحذير من التصادم بسبب النقطة العمياء (BCW)، ونظام التحذير من التصادم الخلفي (RCW).

هذا وتستمد الكروس أوفر الكورية طاقتها عبر محرك 1.6 لتر 4 أسطوانات بقوة 123 حصان، ما يتيح سيرها 14.7 كم لكل 1 لتر، وهي تتوفر بسعر يبدأ من 68 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة والمصاريف الإدارية لدى وكالة كيا الجبر.