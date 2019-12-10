إيطاليا تتهم فيات بتقليل قيمة كرايسلر بما يعادل 21 مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – وجهت السلطات الضريبية الإيطالية اتهاما إلى مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر اوتوموبيلز بخفض قيمة كرايسلر من أجل التهرب الضريبي، وذلك بتقليل قيمة صفقة الاستحواذ على كرايسلر بمقدار 5.1 مليار يورو (أي 21.165 مليار ريال)، وهو ما يعني مطالبة المجموعة بدفع مبالغ ضخمة للضرائب في إيطاليا.

يأتي هذا النزاع وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء بين السلطات الضريبية ومجموعة فيات كرايسلر فيما يتعلق بخطة إعادة الهيكلة التي تمت في أكتوبر 2014، وذلك بعد شراء فيات الإيطالية الجزء الأخير من أسهم كرايسلر.

يذكر أن صفقة استحواذ فيات على كرايسلر تمت على عدة مراحل استغرقت 5 سنوات تقريباً، وكانت المرحلة الأخيرة في عملية الاستحواذ حين أعلنت الشركة الأمريكية التي تنتج سيارات دودج ورام وجيب إفلاسها.

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وفي أعقاب الاستحواذ النهائي واعلان تدشين شركة فيات كرايسلر تم تسجيلها في هولندا، كما تم تسجيلها ضريبياً في بريطانيا، وليس في موطن مقر فيات الأصلي في مدينة تورينو الإيطالية والذي استقرت به أكثر من 100 عاما.



ولقد فرضت على المجموعة ضريبة الخروج من إيطاليا، وهي ضريبة يتم فرضها على الشركات عندما تقرر الخروج من البلاد، وذلك لنقل الشركة إلى هولندا وبريطانيا.