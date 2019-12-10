ما يهمك معرفته عن بيجاس 2020 من كيا

تعد سيارة كيا بيجاس 2020 التي انتجتها شركة كيا الكورية من السيارات التي لاقت قبولاً كبيرا في الأسواق العالمية، وذلك نظرا لحجمها الصغير وسعرها المنخفض نسبيا، مما أدى إلى نجاحها وإنتشارها في الأسواق.

وتعتبر السيارة "كيا بيجاس" من السيارات السيدان التي تصل أبعادها إلى 4300 مم للطول, 1700 مم للعرض, و1460 مم للإرتفاع ، وإرتفاعها عن الأرض يبلغ 160 مم.

وتستطيع "بيجاس 2020" أن تحمل بداخلها خمسة أفراد، كما أن سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 475 لتر بكابينة مبنية على قاعدة عجلات بطول 2570 مم.

وتتمتع كيا بيجاس موديل 2020 بمحرك سعة

G4LC

1,4 لتر يحمل الكود "" وهو مكون من 4 إسطوانات وبه كامة علوية مزدوجة و16 صماما ويولد قوة 95 حصان عند 6300 دورة في الدقيقة وعزم 132 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة ويأتي مع ناقل أتوماتيكي بأربع سرعات .

ويعد استهلاك السيارة كيا بيجاس للوقود اقتصادي للغاية حيث يستهلك المحرك 5,7 لتر لكل 100 كم في المتوسط وهو يصل بالسيارة إلى 170 كم/س كسرعة قصوى.

ويتواجد من السيارة "كيا بيجاس 2020" في السعودية فئتين هما "إي

أكس" و"إل إكس" .

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وتشترك كل من الفئتين في قفل مركزي عن بعد وتكييف هواء يدوي ومصابيح هالوجين مركزة للضوء, وزجاج كهربائي للأبواب الأمامية والخلفية وتحكم كهربائي بزاوية المرايا الجانبية, وراديو + مشغل MP3, منفذي AUX وUSB, شاشة تحكم باللمس مقاس 7 بوصة اندرويد يمكن ربطها بالهاتف.

كما تتمتع كلتا الفئتين بطارة "عجلة قيادة" كهربائية متعددة الوظائف, كاميرا خلفية, نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل , ومانع سرقة للمحرك.

وأيضاً تتميز السيارة بخصائص الأمان والسلامة وتشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS نظام مكابح مضادة للإنغلاق.

بينما كما تتميز فئة "الإل إكس" عن "الإي أكس" بأنها مزودة بعجلات سبورت مقاس 14 بوصة, إشارات بالمرايا الجانبية, وفتحة سقف.

ويتراوح سعر سيارة بيجاس 2020 ما بين 39,500 و41,500 الف ريال سعودي تقريباً.