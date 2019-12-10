“بالصور” اصطدام تيسلا موديل 3 بسيارات الشرطة أثناء تفعيل القيادة الذاتية

الخليج ٣٦٥ نت – اصطدمت تيسلا موديل 3 بسيارتين متوقفتين في ولاية كونيتيكت الأمريكية أثناء تفعيل نظام الـ Autopilot للسيارة، وقد صرح سائقها أنه كان منشغلا عن السيارة وقتها مع كلبه في المقعد الخلفي.

الأبرز من ذلك أن السيارتين اللتين تم الاصطدام بهما كانتا سيارتي شرطة متوقفتين وقتها، وقد فوجئ ضباط الشرطة باندافع تيسلا موديل 3 بيضاء مباشرة في واحدة من سياراتهم قبل استمرارها لمئة متر أخرى وتوقفها.

لم يُصب أحد بأذى ومن المتوقع معاقبة السائق بتهم القيادة المتهورة والمخاطرة بحياة الآخرين بعد اعترافه بتشغل الـ Autopilot وتجاهله للطريق والمقود رغم تأكيد تيسلا على أهمية الانتباه المستمر في حالة تشغيله.

وقد رأينا حوادث كثيرة مشابهة لهذه في الأعوام الأخيرة، وقد أصدرت وزارة النقل الأمريكية تحذيرا للسائقين: “رغم أن عدد من السيارات مزودة ببعض إمكانات القيادة الذاتية، إلا انه لا توجد أي سيارة قادرة على قيادة نفسها بنفسها بشكل كامل في الوقت الحالي”، ولن يتغير هذا في المستقبل القريب.