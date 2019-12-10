مرسيدس E-Class تظهر بتحديثات منتصف العمر أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – تستعد مرسيدس E-Class للحصول على تحديثات منتصف العمر مع ظهور السيارة أثناء اختبارها مؤخرا مع اقترابنا من التدشين الرسمي لها خلال أشهر، ربما في معرض جنيف للسيارات 2020.
السيارة ستحصل على مقدمة وخلفية جديدتين كليا، لذا تم تمويههم بشكل خاص كما هو واضح من الصور التجسسية الأخيرة، ولكن يمكن توقع الشكل النهائي عند المقارنة بـ GLC المحدثة.
خلفية E-Class بشكل خاص ستحصل على تحديثات واسعة، مع مصابيح خلفية ممتدة فوق غطاء صندوق الأمتعة مع كونها أنحف؛ ضمن تغييرات أخرى.. وبالنسبة للداخلية فمن المتوقع استمرار التصميم العام كما هو باستثناء مقود جديد مشترك مع S-Class القادمة، ونظام معلومات ترفيهية جديد بشاشة لمسية ونظام تحكم بالإشارة.
ليس من المتوقع أن يحصل الموديل على نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث مثل S-Class موديل 2021، لتكتفي بنظام من المستوى الثاني للوقت الحالي، وبالنسبة لمولدات الطاقة فستحصل السيارة على تقنية هجينة مخففة 48 فولت مع محرك 3.0 لتر جديد بستة سلندر وتخليها عن محرك V6 تيربو مزدوج الحالي.
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