تسريب مواصفات جينيسيس GV80 وسعرها في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت معلومات جديدة عن جينيسيس GV80 من كوريا الجنوبية؛ والتي أشارت إلى أن الموديل سينطلق بمحرك ديزل 3.0 لتر بقوة 274 حصان وعزم دوران 589 نيوتن.متر، وقد يتصل المحرك بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات.

المحرك سيسمح للكروس اوفر بالتسارع إلى 100 كم\س في 6.8 ثانية، كما أشارت التقارير أن الموديل سيحصل لاحقا على محركين بتروليين، الأصغر منهما تيربو بقوة 300 حصان وعزم دوران 422 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 6.9 ثانية.

الراغبون في أداء أعلى قد يختارون محرك آخر V6 تيربو سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر، بتسارع إلى 100 كم\س في 5.7 ثانية.

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كما أشارت التقارير الكورية أن السيارة ستستخدم الألومنيوم بكثافة لغطاء المحرك والأبواب وغطاء صندوق الأمتعة، ما سيؤدي لخفض وزن السيارة بحوالي 41 كيلوجرام.

من المتوقع أن يبدأ سعر جينيسيس GV80 من 49,138 دولار، ما يعادل 184,000 ريال، وسنعلم المزيد عن السيارة عند تدشينها لاحقا هذا الشهر.