“بالفيديو” فورد اكسبلورر 2020 تخضع لاختبارات التصادم

الخليج ٣٦٥ نت – منذ إطلاق الجيل الجديد من اكسبلورر هذا العام وقد عانت فورد من بعض الصعوبات مع الموديل، مع مروره باستدعاء واحد على الأقل، والآن نرى إشكاليات من ناحية السلامة.

لطالما عانت فورد اكسبلورر في اختبارات السلامة في الماضي، حيث تميل السيارة للانبعاج لداخل المقصورة في الحوادث، وقد أملت فورد أن الجيل الجديد سيحقق مستويات أعلى في السلامة مقارنة بالسابق، ولكن طبقا للاختبارات الأخيرة من معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة، المشكلة لا تزال قائمة.

المعهد أصدر نتائجه لاختبارات اصطدام اكسبلورر، ليكشف أن السيارة لن تحصل على تقييم مرتفع في السلامة لنفس المشكلة، انبعاج المقصورة للداخل في الصدمات لدرجة “ترفع من مخاطر الإصابة للسائق والراكب الأمامي” حسب تصريح المعهد.

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السيارة حصلت على تقييم “مقبول” في اختبار الاصطدام الأمامي من جانب السائق تحديدا، وبالنسبة لاختبارات التصادم وقوة السقف الأخرى فقد حصلت السيارة على تقييم “جيد”.. وقد صرح المعهد أن هذه النتائج مطابقة أيضا على لينكون افياتور.