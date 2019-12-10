“بالصور” مقعد طائرة قابل للطي قد يغير صناعة السفر الجوي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة التصميم Universal Movement التي تتخذ من لندن مقراً لها عن مقعد طائرة في الدرجة الاقتصادية من شأنه أن يعزز من راحة الركاب، وبالتأكيد لا أحد يحب الدرجة الاقتصادية في الطائرة، فهناك مساحة صغيرة لتمديد ساقيك وبالكاد يمكنك قلب رقبتك دون النظر إلى عنق من يجلس بجوارك، ولكن تخطط الشرطة التابعة لـ New Territory لتغيير ذلك بهذا المقعد.

ونظراً لأن الطائرات أصبحت أكثر امتلائاً بسبب سياسة شركات الطيران الخاصة بتقليص مساحة المقاعد، فإن Universal Movement فكرت خارج الصندوق، حيث يمكنكم تغيير تصميم المقعد لتوفير مساحة أكبر وراحة أكبر، وتم تقديم فكرة هذا المقعد الذي يحمل اسم Interspace إلى رؤساء العديد من شركات الطيران الكبرى في نهاية الأسبوع الماضي.

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قد يبدو Interspace خيالياً، ولكن فكرته بسيطة جداً، حيث يمكنك إنشاء منطقة خاصة بك من خلال استخدام قطع إضافية مبطنة، حيث يمكن فتح الجزء الخلفي للمقعد بشكل جانبي، وتوفر لك هذه القطع الإضافية الخصوصية وأي دعم قد تحتاجه للحصول على قسط من الراحة في الرحلات الطويلة.

من جانبه يقول لوك مايلز، المؤسس وكبير مسؤولي الإبداع في الشركة إنهم لديهم المزيد من التصميمات، ولا يوجد أي معلومات عن مدى توفر مقعد Interspace في الطائرات، ولكن بالتأكيد سيحدث ثورة في صناعة الطيران.