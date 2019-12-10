بعد تأجيله رسمياً.. الكشف عن الموعد الجديد لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت رسمياً شركة إنفورما ماركتس Informa Markets للمعارض مصر، عن تأجيل موعد الدورة السادسة والعشرون لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية EIEC، ليكون بالفترة من 17 إلى 20 يونيو 2020.

وقالت الشركة عبر بيان لها، إن "هذا التأجيل يأتي بعد أن حاولت أوتوماك فورميلا وشركات السيارات إنهاء عام 2019 المليئ بالتحديات لصناعة السيارات حول

العالم بصورة إيجابية عندما تم تغيير موعد الدورة الجديدة من المعرض من سبتمبر إلى ديسمبر ولكن التحديات التي واجهت صناعة السيارات العالمية كانت كبيرة، لذا وبعد مناقشات مع شركات السيارات العالمية تم الإتفاق على الموعد الجديد في يونيو 2020، حيث تتزامن الدورة الجديدة من أوتوماك فورميلا مع إلتزام شركة إنفورما على تقديم دورة هذا العام بحُلة جديدة توفر للزوار بجميع الأعمار والأذواق تجربة فريدة ومميزة".

وصرح هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة صباح اليوم، بأن الدورة الجديدة من المعرض الأكبر للسيارات في مصر ستكون مختلفة كليًا، مضيفاً:"صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم تشهد تغيرًا مثيرًا، فلقد أصبحت السيارات أكثر جاذبية وشخصنة ورقمنة، ولكوننا شركة رائدة في مجال المعارض فسنقدم أوتوماك 2020 في ثوب جديد بمثابة كرنفال يوفر تجربة مثالية لعشاق السيارات، وكذا إشراك جميع أفراد الأسرة في أنشطة ترفيهية".

جدير بالذكر أن أوتوماك فورميلا هو الحدث الوحيد للسيارات في مصر الحاصل على موافقة UFI و OICA.