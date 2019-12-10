استدعاء 110 مازدا CX-9 لخلل في الإطارات

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الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 110 سيارة مازدا CX-9 موديل 2019، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل في مداس الإطارات قد يؤدي إلى عدم استقرار السيارة و ثباتها على الطريق، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارة إلى التواصل مع شركة “الحاج حسين على رضا وشركاه”؛ لاستبدال الإطارات بشكل مجاني.
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