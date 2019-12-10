المرور يحذر من وقوف السيارات في هذه الأماكن

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الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة تجنب السائقين إيقاف سياراتهم في الأماكن التي قد تسبب ضرراً للسائق وللآخرين.
وأوضح المرور أن هذه الأماكن الممنوع الوقوف بها، هي:
- المنعطفات.
- قمم الطريق.
- ملتقيات الطرق.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “يجب على قائدي المركبات الحرص على إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة، بعيداً عن المنعطفات أو قمم الطريق أو ملتقيات الطرق”.
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