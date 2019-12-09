تعرف على أكثر سيارات الإس يو في موثوقية وفق جي دي باور

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الخليج ٣٦٥ نت – المشترون حاليا يضعون أهمية كبيرة على عامل الموثوقية طويلة المدى قبل اقتناء سيارة SUV جديدة، وقد أصدر مركز JD Power البحثي أحدث دراساته لأكثر السيارات موثوقية في فئة الـ SUV.
اودي Q3
شيفروليه ايكوينوكس
فورد اكسبيديشن
بي ام دبليو X3
كيا سول
هيونداي سانتافي
لكزس GX
فولكس فاجن تيجوان
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