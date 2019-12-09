ايلون ماسك يقود سايبرتراك بيك أب في شوارع لوس انجلوس “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر فيديو لتيسلا سايبرتراك أثناء تجوالها في شوارع لوس أنجلوس مع ايلون ماسك نفسه وراء المقود.

البيك اب الكهربائية تبدو عملاقة بالفعل.. وبينما شوارع أمريكا معتادة على سيارات البيك اب الكبيرة، نتوقع أن سايبرتراك ستبرز بشكل خاص في الأسواق العالمية مقارنة بالسيارات الأخرى على الطرق، من ناحية الحجم على الأقل.

ما يثير الاهتمام حول هذه البيك اب تحديدا أن تصميم المصابيح الأمامية مختلف قليلا عما رأيناه في حفل تدشين الموديل، مع شريط ضوئي LED أنحف ومصابيح أمامية LED تقليدية على الجوانب.

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لا نعلم أي مولد طاقة تستخدمه هذه السيارة تحديدا لأن سايبرتراك ستتوفر بثلاثة نسخة.. مع انطلاق أولهم في 2021، وهي نسخة الدفع الرباعي بثلاث موتورات كهربائية بتسارع إلى 96 كم\س في 2.9 ثانية وسرعة قصوى تتعدى 800 كيلومتر، مع طرح النسخ الأخرى الأقل قوة في 2022.