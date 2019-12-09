معهد بريطاني يقدم نصائح هامة للقيادة الآمنة للسائقين كبار السن

الخليج ٣٦٥ نت – حذر ريتشارد جلادمان مدير معهد القيادة المتقدمة البريطاني، من قيادة السيارات في حال شعور السائقين بالتعب والإرهاق، خاصة السائقين كبار السن، حيث أنها تعد من الأخطار الجسيمة التي تهدد الحياة.

وأكد جلادمان أن الإرهاق والتعب لهم تأثيرات سلبية خطيرة على كل الأعمار، مبيناً أنه في حال تعرض السائق للنوم أثناء القيادة لمدة ثانية واحدة فقط على سرعة 100 كم في الساعة يكون قد قطع بالسيارة مسافة 31 مترًا يمكن وقوع حادث خطير خلالها.



لذا نصح مدير معهد القيادة البريطاني السائقين بالنوم ليلاً بصورة جيدة في حال السفر نهاراً، حتى لا يشعروا بالنعاس أثناء القيادة، بالإضافة إلى التوقف عن القيادة وأخذ فترات راحة أثناء الرحلات الطويلة لاستعادة نشاطهم.



وقدم مدير المعهد عدد من النصائح الهامة للسائقين من كبار السن، وهي كما يلي:

1- ضرورة التوقف كل ساعتين لأخذ استراحة خلال الرحلات الطويلة لاستعادة النشاط والحيوية.

2- يفضل بداية الرحلات الطويلة من الصباح، وتجنب القيادة ليلا لضعف الرؤية والتوقف في فندق للاستراحة واستئناف القيادة صباحاً.

3- تجنب القيادة خلال فترتي آخر الليل من الثالثة إلى الخامسة فجراً ومن الثانية إلى الرابعة ظهرًا، حيث أنهما أكثر الأوقات التي يشعر السائق فيها بالنعاس.

4- عدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس، ويفضل استشارة الدكتور الخاص عن تأثير الأدوية التي يتم تناولها على القيادة.

5- ضرورة التركيز التام أثناء القيادة، كما يفضل فتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخلها وتناول بعض القهوة.