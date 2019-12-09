Klassen تجري تعديلات شرسة على رولز رويس فانتوم

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أجرت شكرة التعديل الألمانية "Klassen" تعديلات شرسة على رولز رويس فانتوم، لتضيف مميزات في قمة الفخامة للسيارة.

واليوم أعلنت الشركة الألمانية عن إطلاق السيارة المعتدلة الفخمة رولز رويس فانتوم بسعر يصل لـ 3 مليون يورو، وتتميز السيارة بأنها مصفحة بمستوى B7 المضاد للقذائف البالستية، وتحمل السيارة الفاخرة نظام ترفيهي متكامل يشمل كمبيوتر أبل iMac ونظام ملتيميديا CD و DVD أو Wi-Fi، وتأتي السيارة بتطبيق يتيح التحكم بمعظم ميزات السيارة من خلال جهاز أيفون، ويلعب النظام الصوتي من Bang & Olufsen دور الجوقة الموسيقية.

بإضافة أكثر من متر إلى طول السيارة فقد أصبحت فانتوم تقف على قاعدة عجلات بطول 4822 مم وأصبح الطول الإجمالي للسيارة 7032 مم، وتزن السيارة الفائقة 2,610 كيلوغرام في حين حافظت على محركها V12 سعة 6.75 لتر وقوة 563 حصان التي مازالت كافية لأخذ السيارة إلى أي مناسبة.