تعرف على الآثار السلبية للاختناقات المرورية على سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – تعد قيادة السيارة في الزحام المروري من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه السائقين خاصة خلال ساعات الذروة، حيث أن الاختناقات المرورية تتسبب في إضاعة الكثير من الوقت، بجانب تأثيرها السلبي على السائقين من الشعور بالإرهاق والملل والتوتر.



والاختناقات المرورية لا تؤثر بالسلب على السائقين فقط، لكن لها أضرار متعددة على السيارات أيضاً، واليوم سنوضح لكم بعض هذه الأضرار.



تؤدي القيادة ببطء مع التوقف المتكرر في الزحام المروري لفترات طويلة إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك للتحميل الزائد عليه، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة بشدة مع تشغيل المكيف بشكل مستمر.

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في حال قيادة السيارات الأوتوماتيكية يضطر السائقين إلى التبديل المستمر في الضغط على المكابح والبنزين، وهو ما يتسبب في تآكل وإهلاك أقراص المكابح والفحمات بصورة سريعة.



أما في حال كانت السيارة تمتلك ناقل حركة يدوي فإن الوضع يكون أسوء عند القيادة في الزحام لفترات طويلة، حيث يضطر السائقين إلى الضغط بصورة مستمرة على الدبرياج لأجل وصل وفصل القير، وهو ما يتسبب في سرعة إهلاك أسطوانة الدبرياج، بالإضافة إلى تآكل أقراص المكابح.