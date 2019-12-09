تعرف على موعد تفعيل رصد مخالفتي حزام الأمان والجوال في الطائف

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد بدء رصد مخالفتي استخدام قائدي السيارات لأجهزة الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان في محافظة الطائف.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “المتبقي أربعة أيام على تفعيل الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في محافظة الطائف”.

يُذكر أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان غرامتها المالية تبدأ من 150 حتى 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يوماً يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين، كما أن المخالفة لا تقتصر على قائد السيارة فقط، بل تشمل أيضاً الراكب في المقعد الأمامي.