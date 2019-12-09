“بالفيديو” شاهد سيارات الإسعاف تتحكم في الإشارات المرورية بالجبيل الصناعية

الخليج ٣٦٥ نت – شرعت الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية في تطبيق نظام جديد، يسمح لسيارات الإسعاف التحكم في الإشارات المرورية؛ لتسريع وصولها للحالات المرضية وتقديم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب.

وأوضح المهندس “بندر الردادي” رئيس قسم السلامة المرورية بالهيئة، أن النظام يتكون من 3 وحدات وهم جهاز إرسال مركب على سيارة الإسعاف، وجهاز تحديد المواقع (GPS) موجود على الإشارة المرورية، وجهاز التحكم الموجود في الإشارة الضوئية.

ويسهم تطبيق هذا النظام في تقليل زمن الاستجابة للحالات المرضية بنسبة 50%، فمتوسط زمن وصول سيارة الإسعاف لمباشرة الحالة كان 14 دقيقة وانخفض بعد تطبيق النظام إلى 7 دقائق فقط، حيث أصبح بإمكان سيارات الإسعاف تحويل الإشارة الحمراء إلى خضراء على بعد 750 متر، مما يتيح لسيارة الإسعاف المرور في جميع الاتجاهات.