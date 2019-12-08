"سكودا" تطرح "سكالا" بديلة "رابيد"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات "سكودا"، عن سيارة عائلية جديدة بديلة لأيقونتها الشهيرة رابيد، أطلقت عليها سكالا، والتي تم طرحها بنوعين من المحركات بعزم 115 و150 حصانا، وكلاهما مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 مراحل، وستعمل بعدة أنظمة قيادة، منها نظام قيادة رياضي وآخر اقتصادي.

Advertisements

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة من 16 ألف دولار، ومن أبرز ما يميزهل هيكلها الهاتشباك الأنيق المزود بمصابيح مثلثية الشكل فيها شرائط إضاءة LED، والسقف البانورامي الكبير الذي يمتد على طول السيارة ليعطي الركاب شعورا مميزا أثناء السفر، والجنح الهوائي الصغير المثبت على مؤخرة السقف.

أما قمرة المركبة فقد أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وحصلت على مقود رياضي مميز، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشتين، واحدة بحجم 8 بوصات في منتصفها تعمل باللمس، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

وزودت هذه السيارة بـ 9 وسائد هوائية، وأنظمة كهربائية لتسجين الزجاج والمرايا والمقاعد، ونظام كهربائي للتحكم بوضعية المقاعد، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات والطرق الزلقة.