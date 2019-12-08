مرسيدس تكشف عن الموعد الرسمي لطرح الجيل الجديد من GLE

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، إطلاق الجيل الجديد من سيارتها GLE الكوبيه التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV ، خلال الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة بأسعار تبدأ من 76 ألف و279 يورو، وهو مايضعها في منافسة شرسة مع عدد من السيارات الأخرى، وفي مقدمتها أودي Q8 وبي إم دبليو X6 وبورشه Cayenne الكوبيه.

وقامت مرسيدس، بزيادة طول السيارة الجديدة قليلا ليصل حاليا إلى 4.94 متر،

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وذلك من أجل تعزيز جوانب الراحة في المقصورة وتوفير مساحة إضافية للركاب في الخلف، علاوة على زيادة سعة صندوق الأمتعة بمقدار 70 لتر ليصل حاليا إلى 1790 لتر.

وتتوافر سيارة مرسيدس الجديدة بنوعان من محركات الديزل سداسية الأسطوانات بسعة حجمية تبلغ 3 لتر، وبقوة 200 كيلووات/272 حصان و243 كيلووات/330 حصان مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر، وتنص نشرة المواصفات الفنية

على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 5ر7 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 198 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويتم نقل قوة المحركات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بتسع سرعات مع نظام الدفع الرباعي.

كما تتوافر بمحرك بنزين بقوة 320 كيلووات/435 حصان، ومن المقرر أن يتم تجهيز السيارة GLE الكوبيه الجديدة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات مع تقنية الدفع الهجين Plug-in، بحيث يمكن للسيارة قطع مسافة 100 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، كما يتوافر للسيارة مرسيدس GLE الكوبيه الجديدة محرك ثماني الأسطوانات V8 من شركة AMG يدفع السيارة بقوة 450 كيلووات/612 حصان.