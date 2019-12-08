رينو تستحدث فئتين جديدتين لسيارتها الأشهر لوجان

كتب: باسل الحلواني

رامي جاد: مصر سوق نشط.. وثقة المستهلك المصري رصيد لــــ"رينو" في السوق العالمية

استحدثت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، فئتين جديدين لسيارتها الأشهر والأكثر مبيعا رينو لوجان، ويأتي هذا الإعلان عن الفئتين الجديدين E3 و E3 plus في إطار الاحتفال بمرور 10 سنوات على وجود رينو لوجان في السوق المصرية.

وقال رامي جاد، رئيس قطاع رينو مصر إن المبيعات التي تحققها رينو يوم بعد يوم، تعد رصيدًا جديدًا للعلامة الفرنسية في مصر.

وأضاف أن الشركة ترى بعناية حاجة المستهلك المصري، وتعرف كيف تصل إليه بأفضل خياراتها السعرية، والتي تحوز ثقته من حيث السعر مقابل القيمة، موضحًا أن السوق المصري هو إحدى الأسواق الرئيسية التي تهتم بها الشركة العالمية، واصفاً إياه بـ"السوق النشط"، الذي يتجدد دائماً بإعتباره سوقاً شاباً لاتزال غالبيته من فئة الشباب، لذلك هو من أكثر الأسواق مرونة وتجدد.

وعبر رئيس قطاع رينو مصر عن فخره بقدرة الشركة على تلبية حاجة المستخدم المصري، قائلًا: "رينو مصر في كل يوم تكسب عميل جديد، وهو في الواقع

شهادة ثقة متبادلة بين العلامة الفرنسية والسوق ككل، وان رينو مصر لا تنظر للمستهلك المصري بإعتباره شخص واحد، وإنما تقدره كرصيد لها في السوق".

ووعد "جاد"، المستهلك المصري بمزيد من العمل المتواصل، سواء في قطاع طرح سيارات جديدة تمثل وتلبي إحتياجاته، أو على مستوى مراكز التوزيع، أو حتى فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع.

وأعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لعائلة رينو لوجان تتضمن أسعار الموديلات الجديدة، وحددت سعر الفئة E1 ذات ناقل الحركة اليدوي بـ 165 ألف جنيه والأتوماتيك بـ 188 ألف جنيه، والفئة E2 بناقل حركة يدوي 177 ألف والأتوماتيك بـ 199 ألف جنيه.

أما عن أسعار الفئتين الجديدتين فحددت رينو سعر اللوجان E3 بـ 212 ألف جنيه و E3 plus black edition بـ 222 ألف جنيه.. متوقعا أن تلقى الفئات الجديدة صدى واسع بالأسواق للرفاهية والتقنيات الجديدة للوجان وخاصةE3 Plus Black Edition التي تعتبر الأكثر تميزا

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في فئتها.

الفئتان الجديدتان تشتركان في عدد من المواصفات الفنية والامكانيات التي تحقق الراحة والرفاهية لعشاق لوجان من خلال اتاحتهما بزجاج خلفي وجانبي ملون، وتكييف هواء أتوماتيكي وحساسات خلفية للركن rear parking sensors، عجلة قيادة مكسوة بالجلد مع مثبت سرعة، وتميزت E3 Plus Black Edition بجنوط سوداء مقاس 16 بوصة، وشاشة عرض مقاس 7 بوصة تعمل باللمس و كاميرا خلفية وراديو وجهاز للملاحة وبرنامج لتشغيل GPS وخاصية البلوتوث وUSB، وتم تزويد الفئة E3 بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة.

وتتميز السيارة لوجان بمحرك 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 110، ويبلغ العزم الأقصى 148 نيوتن متر، وتصل أقصى سرعة للسيارة 175 كيلو متر في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لترا بالإضافة الى صندوق الامتعة الخلفي الذي تتميز به السيارة عن مثيلتها بسعة 510 لتر مكعب، والفئة الأتوماتيكية للسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكى مزود بـ 5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.2 لتر.

تطرح رينو الفئتين الجديدتين E3 وE3 Plus Black Edition باللون الأسود المميز لسيارات رينو لوجان في مصر بالإضافة الى ألوان جديدة ستظهر بها لوجان في السوق وهي الأحمر، والبيج الرمادي، والفضي.

يمكن لعملاء رينو مصر الحجز من خلال معارض الشركة المصرية العالمية لللسيارات EIM المتواجدة فى جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال أي من الوكلاء المعتمدين لدى رينو وذلك للموديلات والفئات الجديدة.