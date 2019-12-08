“بالفيديو” تجربة بيرن اوت مع مرسيدس AMG C 63 S فوق شاحنة نقل

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء نقل سيارة مرسيدس AMG C 63 S في روسيا على شاحنة، قرر مالكها أن يستمتع قليلا بالقيام بـ بيرن اوت فوق الشاحنة!

ليس من المفهوم لماذا يتم نقل السيارة على شاحنة بصندوق مسطح مع عدم ظهور أي مشاكل عليها وقدرتها على التنقل وحدها، ونرى أثناء التجربة أن سائق السيارة كاد أن يفقد السيطرة على السيارة ويدفعها خارج الشاحنة.

من الواضح أن القيود الموضوعة على السيارة لم تتحمل قوة محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر، لتندفع السيارة بعنف في مقدمة وجانب الصندوق الخلفي، مع تضرر المصد الأمامي وواحدة من العجلات الخلفية.