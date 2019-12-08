توقف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا بأمريكا في بداية 2020

الخليج ٣٦٥ نت – جنرال موتورز ستوقف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه امبالا في بداية 2020 مع استمرار تراجع السيدان عالمياً، وتعتبر CT6 السيدان الرائدة للعلامة الفاخرة مع استخدام أحدث التقنيات في بنائها مثل لحم الفولاذ والألومنيوم معا في ذات الوقت لأول مرة في صناعة السيارات.

ولكن رغم هندسيتها الإبداعية والنسخة الهجينة وسيارة V عالية الأداء الناتجة عنها إلا أن CT6 عانت من قلة مبيعاتها، لتسجل أقل من 10,000 نسخة سنويا في أمريكا، والآن تأكدنا بشكل نهائي من توقف الموديل في يناير 2020 رغم التقارير التي أشارت لنقل الإنتاج لمصنع آخر.

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من ناحية أخرى، شيفروليه امبالا هي في جيلها العاشر حاليا، وتعتمد على منصة مختلفة بدفع أمامي، ورغم مدح النقاد لها في البداية إلا أنها عانت هي الأخرى من ضعف الاهتمام، مع انهيار المبيعات بأكثر من 65% بين 2014 و2018، والآن سيتوقف إنتاج الموديل رسميا في مصنع ديترويت-Hamtramck في فبراير 2020.

وسيتم تسريح أكثر من 800 موظف من هذا المصنع مع إجراء تحويلات شاملة عليه لتجهيزه لإنتاج الموديلات الكهربائية، مثل أول بيك اب كهربائية من جنرال موتورز في 2021.