مصمم رولزرويس واودي يعود لإدارة تصميم علامة فولكس فاجن

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة فولكس فاجن عن تغييرات لقسم التصميم؛ أهمهم عودة جوزيف كابان للشركة لإدارة تصميم علامة فولكس فاجن، وقد شغل كابان وظيفة رئيس التصميم الخارجي لسكودا من 2008 إلى 2017، قبل انتقاله لرئاسة تصميم بي ام دبليو، وفي مارس انتقل لرولز رويس لستة أشهر.

في دوره الجديد سيكون كابان رئيس التصميم لقسم سيارات الركاب لعلامة فولكس فاجن بداية من يوليو 2020 بعد ترقية المدير الحالي كلاوس بيشوف إلى رئيس تصميم مجموعة فولكس فاجن بالكامل، والتي تشمل علامات أخرى بجانب فولكس فاجن نفسها.

بالعودة لجوزيف كابان فقد أشرف على عدد من السيارات المثيرة للاهتمام على مدار تاريخه المهني، ليبدأ رحلته في قسم التصميم الخارجي لفولكس فاجن في 1993 كما شغل وظيفة رئيس التصميم الخارجي لبوجاتي من 1998.

في 2003، انتقل لاودي كرئيس التصميم الخارجي من 2006.. وفي 2008 كما ذكرنا بالأعلى انتقل كابان لإدارة تصميم سكودا، ليشرف على إنعاش صورة العلامة التشيكية بسيارات هامة مثل الجيل الثالث من اوكتافيا وسوبرب وسكودا كودياك وكاروك.