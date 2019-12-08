رينو تكشف عن فئتين جديدتين من لوجان

كتب: باسل الحلواني كشفت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو التجارية في مصر، عن فئتين جديدتين بتجهيزات خاصة من سيارتها "لوجان"، موديل 2020. وتحمل الفئة الأولى من الفئتين الجديدتين Advertisements اسم "سيجنتشر"، وتتوافر بعجلات سبائكية مقاس 15 بوصة, ومكيف هواء أتوماتيكي الضبط, ومثبت سرعة، وعجلة قيادة جلدية، وزجاج ملون جانبي وخلفي. اسم "سيجنتشر"، وتتوافر بعجلات سبائكية مقاس 15 بوصة, ومكيف هواء أتوماتيكي الضبط, ومثبت سرعة، وعجلة قيادة جلدية، وزجاج ملون جانبي وخلفي. أما الفئة الثانية من الفئتين فتحمل اسم "بلاك إديشن"، وتتوافر بشاشة تحكم لمسية قياس 7 بوصة, GPS، ومثبت سرعة، وزجاج ملون جانبي وخلفي، وكاميرا خلفية، وحساس ركن خلفي، وعجلات سبائكية مقاس 16 بوصة مزدوجة اللون، وعجلة قيادة جلدية.

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