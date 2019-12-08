وكيل هوندا يكشف عن موعد طرح أكورد الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة الفطيم مصر، وكيل علامة هوندا اليابانية، رسمياً عن سيارتها هوندا أكورد Accord رسمياً، والتي سوف تقدم بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي ٧٢٥ ألف جنيه.

وأعلنت الشركة عن فتح باب الحجز على السيارة، على أن يكون موعد تسليم الدفعة الأولى منتصف يناير القادم. وتقدم سيارة هوندا الجديدة بمحرك تربو سعة ١٥٠٠ سي سي، يولد قوة ١٩٨ حصان، مع عزم أقصى ٢٦٠ نيوتن متر بين

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CVT

١٦٠٠ و٥٠٠٠ لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي، مايمكنها من الانطلاق من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٧.٥ ثانية.

وتستهلك السيارة الجديدة ٦ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم، وتحتوي على عدد من أنظمة الأمان تتمثل في ٨ وسائد وستائر هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام المساعدة في ثبات السيارة VSA، نظام التحكم عند المنحنيات، فرامل الطوارئ EBA، نظام المساعدة على الطرق المنحدرة HSA، نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، حساسات للمساعدة على ركن السيارة معززة بكاميرا للرؤية الخلفية.

وزودت مقصورة سيارة هوندا الفاخرة بشاشة لمسية قياس ٨ بوصة تتوافق مع أنظمة أبل كار بلاي Apple Carplay و أندرويد أوتو Android Auto، تدعم نظام الخرائط، مقاعد أمامية يمكن التحكم بها كهربائياً مزودة بخاصية التدفئة والتهوية، تشغيل السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، خاصية توصيل الأجهزة الذكية لاسلكياً- بلوتوث، مثبت للسرعة، فرامل يد كهربائية.