“بالفيديو” تعرف على سبب انفجار خزان محطة وقود في المدينة المنورة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن العميد “خالد الجهني” المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة في بيان رسمي، عن أسباب وملابسات حادث انفجار خزان الوقود في محطة وقود بحي الضيافة بالمدينة المنورة، والذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وأشار الجهني إلى أن نتائج التحقيقات توصلت إلى أن الانفجار حدث بسبب تكوّن سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسريب من الأنابيب الموصلة للخزانات، فأدى ذلك إلى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود، ما تسبب في حدوث الإنفجار، وقد تم غلق المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى إعادة تأهيلها.

يُذكر أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قد وثّق لحظة انفجار خزان الوقود، ما أدى إلى حدوث حالة من الزعر والخوف بين المتواجدين في المكان.