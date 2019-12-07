بسبب ممارسته التفحيط.. مواطن سعودي اختفى منذ 35 عاماً خوفاً من والده!

الخليج ٣٦٥ نت – روى المواطن “أحمد آل تاليه” قصة غريبة حول شقيقه “ظافر آل تاليه” المتغيب منذ 35 عاماً أي عام 1407هـ، وكان ذلك بسبب خوفه من مواجهة والده بعد ممارسته “التفحيط”!.

ويقول “أحمد آل تاليه” أن شقيقه كان يعمل عسكرياً في شرطة نجران، وكان يهوى ممارسة التفحيط، وفي إحدى المرات اكتشف والده أنه يمارس التفحيط فهرب برفقه صديق له إلى خميس مشيط خوفاً من مواجهة والده، وظل فترة على تواصل مع والدته فقط، وبعد مضي 7 شهور عاد صديقه الذي كان برفقته إلى نجران بدونه، وبسؤاله عن “ظافر” قال إنه سيذهب إلى الرياض.

ومنذ ذلك الوقت لم تفقد الأسرة الأمل في العثور على نجلهم رغم مضي سنوات عديدة على اختفائه، فقد أبلغوا الجهات الأمنية حينذاك وتم التحقيق مع صديقه لكن دون جدوى، ومن جديد يناشد آل تاليه الجهات المعنية والمواطنين المساعدة في البحث عنه، والتواصل مع شقيقه على الرقم (0565699942) في حال العثور عليه أو أي معلومات تقود للوصول إليه.