حفرة تبتلع سيارة بأمريكا.. وتعويض صاحبتها بـ 15 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت امرأة في الولايات المتحدة على تعويض وصل إلى 4 ملايين دولار (15 مليون ريال) من مجلس مدينة لوس أنجلوس بعد أن تم ابتلاع سيارتها الميني فان بواسطة حفرة وأصيبت بجروح في 18 فبراير 2017، حيث ذكرت وسائل الاعلام أنه عندما كانت ستيفاني سكوت البالغة من العمر 48 عام تقود سيارتها في لوس أنجلوس هبط الطريق أسفلها، وسقطت الميني فان التي تقودها من ارتفاع 6 أمتار وهبطت على سقفها في المجاري، وتمكنت ستيفاني من الخروج من السيارة قبل وصول رجال الإطفاء إلى المكان وسحبها إلى الخارج.

وفقاً للدعوى القضائية التي رفعتها ستيفاني ضد مجلس مدينة لوس انجلوس، فقد عانت من إصابات وأضرار وخسائر كبيرة، ووفقاً لمحاميها، برايان بانيش، فقد عانت من إصابة في الدماغ ومتلازمة ما بعد الارتجاج، ومشاكل في البصر بسبب الحادث.

يذكر أنه تم رفع الدعوى في المحكمة العليا للولاية في مقاطعة لوس أنجلوس، وتم مقاضاة مدينة لوس أنجلوس إلى جانب دوائر المياه والكهرباء والأشغال العامة والصرف الصحي بالمقاطعة.