- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
الخليج ٣٦٥ نت – عندما تفكر في سيارات الأفلام، قد تفكر فوراً في سيارة جيمس بوند أستون مارتن DB5، ولكن هذه السيارة لم تحظ بنجمها الخاص في ممشى مشاهير هوليوود، وبدلاً من ذلك، حصلت شيفروليه سوبربان على هذا الشرف، وعلى الرغم من أنه قد يبدو كخيار غريب، إلا أنه منطقي تماماً، فقد ظهرت تاهو وسوبربان في أكثر من 1750 فيلم و700 برنامج تلفزيوني منذ عام 1952، وهذا على الأرجح أكثر مما قد تعتقد، ولكنهما يظهران غالباً كسيارات شرطة للقبض على الأشرار.
ونتيجة لذلك، فإن سوبربان هي أول سيارة تحصل على نجمتها في ممشى مشاهير هوليوود، وهو يكرم مهنة سيارة الـ SUV التي تبلغ 67 عام في مجال السنيما والتلفزيون.
من جانبها قالت شيفروليه متحدثة عن تاهو وسوبربان الجديدتين كلياً، فقد أكدت أنه سيتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا الشهر، ولم تقل الشركة الكثير عن الـ SUV المعاد تصميمها، ولكنها ستكون بمثابة تحديث ثوري عن سابقتها لأنها ستعتمد على نظام تعليق خلفي مستقل من شأنه تحسين جودة الركوب، كما أظهرت اللقطات التجسسية السابقة أنها ستحصل على شبك بارز ومصابيح أمامية كبيرة وشكل مألوف، وتصميم داخلي عالي الجودة ونظام ترفيهي محدث.
يذكر انه يحتمل أن تحصل على محركات سيلفرادو، وهذا يعني أنه يمكننا أن نتوقع وجود محرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان وعزم دوران يبلغ 519 نيوتن.متر، وقد تحصل على محرك أقوى V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر.
كانت هذه تفاصيل خبر شيفروليه تاهو وسوبربان 2021 الجديدتين كلياً ستدشنان في مكان لن تتوقعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.