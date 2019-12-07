كيا سورينتو 2021 تظهر في تصميم توقعي جديد

الخليج ٣٦٥ نت – رأينا الجيل المقبل من كيا سورينتو في عدد كبير من اللقطات التجسسية ومقاطع الفيديو خلال هذا العام، والآن يستخدم المصممون في Kolesa مجموعة الصور لإنشاء تصميم توقعي غير مموه للكروس أوفر القادمة، ويبدو التصميم مشابهاً لجيلها الحالي، ولكن هناك تغييرات كبيرة في الأمام والخلف، حيث منح المصممين الشبك الأمامي شكلاً أكثر زاوية، بدلاً من المظهر المستدير الحالي، ويندمج الشبك في المصابيح الأمامية بشكل أفضل.

في الخلف، حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة، وعوادم تنسجم مع التصميم المحدث، وتحتوي النافذة الخلفية حواف أكثر وضوحاً، وتشير اللقطات التجسسية أن سورينتو الجديدة ستكون بنفس حجم الجيل الحالي، وتبدو أقصر قليلاً من الخلف، لذلك قد تحصل الكروس أوفر على قاعدة عجلات أطول.

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وإلى الآن لا نعرف ما إذا كانت كيا ستقوم بتحديث المحركات، حيث تتوفر الكروس أوفر الحالية بمحرك V6 سعة 3.3 لتر يولد قوة 290 حصان أو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان، وهناك تكهنات بأن الشركة ستضيف إصدار هجين وآخر هجين بالقابس.

لا توجد أي صور أو معلومات حول مقصورة سورينتو القادمة حتى الآن، وبافتراض أنها ستشبه مقصورة اوبتيما قليلاً، فنتوقع أن تحصل على أجهزة قياس رقمية أكبر وشاشة نظام ترفيهي أكبر، ويتوقع أن يصل هذا التحديث لأول مرة في عام 2020 ليباع كموديل عام 2021 في الولايات المتحدة.