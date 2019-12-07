تعرف على أهم مميزات الأمان في نيسان التيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت نيسان التيما 2020 مؤخراً من الحصول على تقييمات مميزة للغاية باختبارات أنظمة السلامة من معهد السلامة على الطرق السريعة (IIHS) في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكنت السيدان المتوسطة من حصد تصنيف متقدم، فدعونا نتعرف على أهم ما تقدمه من تقنيات أمان متميزة.

تعد التيما 2020 هي أحدث تجسيد لتقنية نيسان للتنقل الذكي، والتي تجعل المركبات أكثر جاذبية من خلال تقديم مفهوم جديد حول كيفية قيادتها.

تتضمن تقنيات التيما القياسية ميّزة التحذير من النقطة العمياء، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى ميّزة رصد الرؤية الشاملة، إضافة إلى الكشف عن الأجسام المتحركة، مما يُوفّر زاوية رؤية شاملة للمساعدة في ركن السيارة.

كما تتضمن الخصائص القياسية مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية وتنبيه ذكي للسائق عند تشتته، إضافة إلى حصول فئة بلاتينوم على شاشة رؤية محيطية قياسية.

ويتوفر الخيار لإضافة حزمة Safety Shield 360 الاختيارية التي تضيف مكابح خلفية أوتوماتيكية مع استشعار المشاة، تنبيه مغادرة المسار، مساعد المصابيح عالية الكثافة وتنبيه عبور السيارات والمشاة بالخلف.

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وفي فئات SV/SL/بلاتينوم، تأتي تقنية مساعد برو بايلوت بشكل قياسي، حيث تهدف لتخفيف الأعباء الملقاة على السائق عبر تأدية عدد من مهام القيادة الأساسية مثل التسارع، الكبح والتوجيه أثناء القيادة في مسار ثابت على الطرق السريعة.

ورغم أن هذه الخاصية تتطلب وضع اليدين على عجلة القيادة، إلا أنها توفر مستوى مبدأي من القيادة الذاتية عبر عدد من الكاميرات والمستشعرات وأجهزة الرادار للإبقاء على مسافة آمنة من السيارات الأخرى والحفاظ على المسار مع تقليل مهام السائق، رغم أنه من المهم أن يبقى السائق يقظاً طوال الوقت.

هذا وذلك كله بجانب وجود تقنيات مساعدة القيادة القياسية التي تستطيع قراءة المعلومات من اللافتات على الطريق مع عرض حدود السرعة القصوى على شاشة العدادات.