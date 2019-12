“بالصور” شاهد الإكسسوارات الفاخرة التي أعلنت عنها مايباخ

الخليج ٣٦٥ نت – اقتحمت مرسيدس مايباخ قطاع سيارات الـ SUV الفاخرة الشهر الماضي عندما كشفت عن مايباخ GLS 600 فورماتيك، وها هي شركة صناعة السيارات تقوم بتوسيع عروضها الاستثنائية ولكن هذه المرة خارج قطاع السيارات بمجموعة جديدة من الاكسسوارات.

كشفت الشركة عن مجموعة من الحقائب الجلدية عالية الجودة، تمتلك أسماء فريدة من نوعها مثل The Weekender I وهي حقيبة متعددة الاستخدامات للرحلات القصيرة، أو The Adviser I وهي حقيبة لابتوب وحقيبة مستندات، وهناك أيضاً The Eve I وهي حقيبة أنيقة للسيدات مصنوعة من جلد نابا.

وهناك اكسسوارات جلدية أخرى مثل حزام رجالي مصنوع من طبقتين، وغطاء آيفون ودفتر ملاحظات أنيق، ومحفظة سيدات بلونين، كما أن مايباخ لديها مجموعة من المنتجات المنزلية الأنيقة، لمن يرغب في أن يحيط نفسه بأشياء جميلة.

وبالنسبة لأصحاب الكلاب، تقدم مايباخ The Dog’s Domain I، والتي تعد في الأساس سريراً فاخراً قابل للطي لكلبك، وإذا شعرت بالبرد خلال الليالي الشتوية الطويلة، فيمكنك الحصول على بطانية Embrace I بستة ألوان مختلفة، ومع سلسلة المنتجات الجديدة هذه، تقول مايباخ أن معايير الجودة العالية للسيارات التي تقوم بإنشائها تم نقلها إلى أشياء يتم استخدامها بشكل يومي وشخصي.