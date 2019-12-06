كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري يتراوح أسعارها بين 140 إلى 250 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى العديد من عملاء سوق السيارات للبحث عن أفضل الموديلات بسوق المستعمل في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" خلال الفترة الأخيرة، والتي أجبرت البعض على اللجوء لسوق المستعمل، حيث يفضل البعض استخدام سيارات ذات امكانيات مناسبة، وتلبي احتياجاته من الكفاءة والسرعة والتى تتوقف على حالتها وسعرها.

وهناك 5 سيارات تعد من بين الأفضل فى السوق المصري لعلامات تجارية فرنسية ويابانية وكورية جنوبية، ويتراوح أسعارها بين 140 ألف جنيه لـ 250 ألف جنيه، سنُعرفكم عليهم من خلال السطور التالية:

هيونداي إلنترا - Hyundai Elantra

تعمل هيونداي إلنترا - Hyundai Elantra بطرازاتها المختلفة بمحرك سعة 1600 سي سي ونواقل حركة متعددة بينها اليدوي والأوتوماتيك.

والسيارة التي تتمتع بشعبية كبيرة في مصر، مزودة بعدد من الكماليات أبرزها، تكييف هواء، مدخل توصيل AUX-USB، زجاج كهربائي، أما على مستوي تجهيزات الأمان، فقد زودت السيارة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.

ويتوفر المئات من طرازات هيونداي إلنترا بفئتيها إتش دي وإم دي في سوق المستعمل، ويبلغ متوسط سعر موديلات من 2011 - 2017 بين 180 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

رينو فلوانس - Renault Fluence

تدخل السيارة الفرنسية رينو فلوانس - Renault Fluence طراز 2011-2013، في الشريحة السعرية بمتوسط أسعار 200.000 جنيه.

وتعد "رينو فلوانس" من أكثر السيارات رفاهية في هذه الشريحة السعرية حيث زودت بتكييف هواء أوتوماتيك، خاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، نظام ملاحة حساسات ركن، زجاج كهربائي، مدخل AUX-USB ، خاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، كاميرا خلفية، مثبت سرعة.

كما زودت "رينو فلوانس" بوسائل الأمان أبرزها أمان وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

ميتسوبيشي لانسر - Mitsubishi Lancer

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تعد سيارات ميتسوبيشي لانسر - Mitsubishi Lancer اليابانية تحظى بشعبية كبيرة بسوق السيارات المستعملة في مصر.

وتتوافر سيارات ميتسوبيشي لانسر في سوق المستعمل بموديلات تمتد من عام 1991 وحتى 2017، إلا أن الإقبال ينصب بشكل أكبر على الموديلات المصنعة في الألفية الثالثة.

ويبلغ متوسط أسعار لانسر موديلات بين 2011-2016 بين 190.000 وحتى 240.000 جنيه، ويحدد ذلك سنة الصنع وحالة السيارة العامة.

كيا سيراتو - Kia Cerato

تعد السياراة كيا سيراتو - Kia Cerato هي الأبرز في العالم، والأوسع انتشارًا وبالأخص في الشارع المصري، وذلك نظرًا لما تقدمه من خصائص ومميزات يبحث عنها الكثير من السائقين وأصحاب السيارات.

كما تتمتع سيارة كيا سيراتو بالديناميكية الجيدة والأداء العالي والرائع، كما أن مظهرها الخارجي جيد للغاية ويدل على الرقي والفخامة وما تحمله السيارة في الداخل من مواصفات.

وتأتي بمواصفات أبرزها تكييف هواء، مدخل AUX-USB ، حساسات للركن – متوفرة في الفئات الأعلي، زجاج كهربائي، أما على مستوى تجهيزات الأمان، فقد زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

تتراوح أسعار طرازات كيا سيراتو طرازات 2009-2013 في سوق المستعمل ما بين 180.000 إلى 220.000 جنيه ويحدد السعر الحالة الفنية وحجم الكماليات.

نيسان صني - Nissan Sunny

زودت نيسان صني - Nissan Sunny بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات، بقوة 108 حصان.

وتتميز السيارة اليابانية بعدد جيد على مستوى تجهيزات الأمان، فزودت صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

تتربع سيارة نيسان "صني" على عرش السيارات الأكثر مبيعًا في مصر لهذه الفئة، وتتراوح طراز 2016 ما بين 140 ألف جنيه و180 ألف جنيه، و تحدد الحالة الفنية والكماليات السعر.